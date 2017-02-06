Adventure Story 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde oynanabilecek eğlenceli bir macera oyunudur. Çocukların severek oynayabileceği oyunda birbrinden zevkli şeyler oluyor.

Çocukların severek oynayabileceği bir macera oyunu olan Adventure Story 2, farklı dünyalarda geçen bir dur. Eğlenerek keşif yaptıran oyunda farklı platformlar arasında geçiş yapıyor ve yolunuza çıkan engellerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Basit kontrollere ve renkli görsellere sahip olan oyunda şekerleri topluyor ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Son derece eğlenceli olan Adventure Story 2, özellikle çocukların ilgisini çekecek. Eğer bir çocuğunuz varsa Adventure Story 2 mutlaka telefonunuzda olması gerekiyor.

Basit kontroller, macera dolu dünyası ve eğlendirici kurgusuyla eşsiz deneyimler sunan Adventure Story 2, çocukların ilgisini çekiyor. Farklı karakterleri ve merak uyandırıcı sahneleriyle Adventure Story 2 çocukları bekliyor. Ayrıca oyunu çocukluğunu kaybetmemiş olanlar da zevkle oynayabilir. Her yaşa hitap eden oyunda şekerleri toplayıp hayatta kalmanız gerekiyor. Farklı zorlukta parkurları ve bölümleriyle bağımlılık yapıcı bir oyun olduğu da söylenebilir.

Adventure Story 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.