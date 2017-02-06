iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda oynanabilecek eğlenceli bir macera oyunu olan Adventure Story 2, çocukların severek oynayabileceği bir oyundur. Zevkli ve bağımlılık yapıcı bir oyun olan Adventure Story 2 ile çocuklar çok eğleniyor.

Mobil telefonlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir macera oyunu olan Adventure Story 2, farklı dünyalarda geçen bir oyundur. Çocukların severek oynayabileceği ve merak duygusu uyandıran oyunda yolunuza çıkan şekerleri toplamanız gerekiyor. Birbirinden farklı zorlukta bölümlere ve engellere sahip olan oyunda çocuklar ve siz çok zorlanacaksınız. Renkli görsellere ve eğlenceli seslere sahip olan oyunun başından kalkmakta zorlanıyorsunuz. Ayrıca oyunda birbirinden farklı karakterler de yer alıyor.

Oyun çocuklara yönelik olduğu için kontroller oldukça basit olarak karşımıza çıkıyor. Çocukların zorlanmadan kontrol sağlayabilecekleri oyunda birbirinden farklı dünyalar ve bölümler yer alıyor. Zevkle oynanan oyunda macera ve keşif duyguları tetikleniyor. Farklı karakterleri ve merak uyandırıcı sahneleriyle Adventure Story 2 çocukları bekliyor. Ayrıca oyunu çocukluğunu kaybetmemiş olanlar da zevkle oynayabilir.

Adventure Story 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.