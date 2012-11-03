AdwCleaner6.042
AdwCleaner, Bilgisayar Kullanıcılarını Zararlı Yazılımlara Karşı Koruyan Gelişmiş ve Etkili Bir Çözüm Sunuyor!
AdwCleaner, bilgisayar kullanıcılarını internet ortamında dolaşan zararlı yazılımlara karşı koruyan güçlü ve gelişmiş bir güvenlik çözümüdür. Eğer bilgisayarlarınız üzerinde herhangi bir antivirüs programı kullanmıyorsanız, yer yer AdwCleaner yardımıyla tarama yaparak, bilgisayarınız üzerinde herhangi bir zararlı yazılım olup olmadığını taratmanızda fayda var.
Ana sayfa değiştirme programları, adware, malware, rootkit, virüs, trojan, toolkit ve daha birçok farklı zararlı yazılıma karşı sizleri koruyan bu program ile güvende kalmak tamamen sizin elinizde.
Oldukça sade bir arayüze sahip olan AdwCleaner'ın kullanımı da oldukça basit ve her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Sahip olduğu tüm özellikleri size tek bir ana ekran üzerinde sunan program, tek bir tıklama ile bilgisayarınız üzerinde yer alan tüm zararlı yazılımları sizin için tarayarak listelemektedir.
Özellikle ana sayfa değiştiren üçüncü parti yazılımlardan ve tarayıcı ayarlarınızı değiştiren eklentilerden kurtulma konusunda sizlere oldukça etkili bir çözüm sunan AdwCleaner, bilgisayarlarınız üzerinde mutlaka yer alması gereken güvenlik programlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.
Bilgisayarlarınızı güvende tutmak ve zararlı yazılımlardan kurtulmak için kullanabileceğiniz en etkili programlardan bir tanesi olan AdwCleaner, sizlere tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.
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AdwCleaner için Anonim dedi ki;
Abi efsane bir şey bu ..
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AdwCleaner 6.030 için Ziyaretçi dedi ki;
Combofix 0 Temizliyor Arkadaşlar
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AdwCleaner 6.030 için berkay dedi ki;
Bu programın indirdim fakat hala o mal v9 denen virüs gitmiyor.Artı Yönleri: Çok iyi program Eksi Yönleri: Ama v9 u silmedi lanet şey
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5- AdwCleaner 5.201 için Onur Ersoy dedi ki;
Bu program efsane aga. Vazgeçilmezim... Kurtarıcım yani ne desem azdır.Artı Yönleri: Çok pratik ve kurulumsuz. Aynı zamanda çok etkili. Eksi Yönleri: Daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu.
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5- AdwCleaner 5.116 için Y.KARA dedi ki;
ana sayfa sorununu halletti :) eyvallahArtı Yönleri: kurulum hızlı,basit,kesin işlem
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2,819 / 1,437,563
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Xplode
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