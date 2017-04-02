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After the End:Forsaken Destiny
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After the End:Forsaken Destiny

After the End:Forsaken Destiny İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
After the End:Forsaken Destiny
After the End:Forsaken Destiny
After the End:Forsaken Destiny
After the End:Forsaken Destiny
After the End:Forsaken Destiny

Dinamik bulmacaları çözüyor ve baba ile oğlu kavuşturmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 41 dakika önce

After the End:Forsaken Destiny, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz beyin eriten bir bulmaca oyunudur. 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda etkileyici bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Gizli yolları açığa çıkarıp yeni yerler keşfetmeye çalıştığınız oyunda gizemli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Baba ve oğlu bir araya getirmeye çalıştığımız oyunda parmağınızı kaydırarak karakterinizi kontrol ediyor ve gittikçe zorlaşan bulmacaları çözüyorsunuz. Nefes kesen bir atmosfere sahip olan After the End:Forsaken Destiny, dinamik bulmacalarıyla da düşünce gücünüzü sonuna kadar zorlamanızı sağlıyor. Karanlık tapınakların ve gizemli yolların yer aldığı oyunda mitolojik öğeler yer alıyor. Oyunun sonunda baba ve oğlun bir araya gelip gelmeyeceğini merak ediyor ve oyuna bağımlı oluyorsunuz. Etkileyici görsellerin yer aldığı oyun rengarenk bir temada geçiyor. Heykeller inşa edebiliyor ve maceradan maceraya koşuyorsunuz. Eğer 3 boyutlu bulmaca oyunlarını seviyorsanız After the End:Forsaken Destiny oyununu mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli olmalı ve tuzaklardan kaçmalısınız. Bulmaca severlerin hoşuna gideceğini düşündüğüm After the End:Forsaken Destiny'i mutlaka denemelisiniz.

After the End:Forsaken Destiny oyununu Android cihazlarınıza 14,99 TL karşılığında indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
NEXON M Inc.
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