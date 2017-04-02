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After the End:Forsaken Destiny
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After the End:Forsaken Destiny

(iOS)
After the End:Forsaken Destiny İndir Hemen İndir

488 MB
Editör Puanı: 5/5
5
After the End:Forsaken Destiny
After the End:Forsaken Destiny
After the End:Forsaken Destiny
After the End:Forsaken Destiny
After the End:Forsaken Destiny

Baba ile oğlun kavuşması için gizemleri çözüyor ve yeni yerler keşfediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

After the End:Forsaken Destiny, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Nefes kesen bölümlerin yer aldığı oyunda kelimenin tam anlamıyla beyniniz eriyor.

Gizemli yolların ve dinamik mekaniklerin yer aldığı After the End:Forsaken Destiny, mitoloijk öğelerle donatılmış bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Düşünce gücünüzü sonuna kadar zorlamanıza neden olan oyunda karanlık tapınakları keşfediyor ve gizemli yollardan ilerliyorsunuz. Baba ile oğlun bir araya gelmesini sağladığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Eğlenceli bölümlerin ve zorlu bulmacaların yer aldığı oyunda kendinizi bir hayli zorluyorsunuz. Renkli görsellerin ve etkileyici atmosferin yer aldığı oyun, bulmaca severlerin bir hayli hoşuna gidecek bir oyundur. Heykeller inşa edip yeni yerler keşfettiğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyosunuz. Maceradan maceya koştuğunuz After the End:Forsaken Destiny'i mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tuzaklardan ve engellerden kaçmalı hareketli platformlarda ilerlemelisiniz. Aşağı düşmemeli ve en uzun mesafeyi almalısınız. Eğer bulmaca oyunlarını seviyorsanız After the End:Forsaken Destiny'i sakın kaçırmayın.

After the End:Forsaken Destiny oyununu iOS cihazlarınıza 13,99 TL karşılığında indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.1 ve sonrası
Üretici:
NEXON M Inc.
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