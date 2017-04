Age of Empires Castle Siege Android Sürümü Çıktı, Hemen İndirin!

Microsoft, ilk mobil Age of Empires oyunu Age of Empires Castle Siege'i nihayet Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için de yayınladı. Strateji oyunu sevenlerin yakından tanıtığı Age of Empires oyunları bilgisayar üzerinde bir klasik haline gelmiş, RTS- gerçek zamanlı strateji oyunu türünün günümüze gelmesini sağlamıştı. Seri ilk olarak 214 yılında mobil platformlarla tanışmıştı. Bu dönemde Windows Phone ve Windows 8 platformları için yayınlanan Age of Empires Castle Siege oyunculara mobil cihazlarında kale kuşatmalarına katılabilme imkanı vermişti. Daha sonradan Age of Empires Castle Siege'in iOS sürümü de iPhone telefon ve iPad tabletler için oyun severlerin beğenisine sunulmuştu.

Age of Empires Castle Siege'in Windows Phone sürümünün çıkmasının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Microsoft lütfetti ve Age of Empires Castle Siege'i nihayet Android platformuna da taşıdı. Age of Empires Castle Siege, klasik Age of Empires oyunlarından biraz farklı bir yapıda bir oyun. Oyunda kendi kalenizi inşa eidyor, ordunuzu kuruyor ve düşman kalelerine saldırıyorsunuz. Bir yandan da kendi kalenizi savunmaya çalışıyorsunuz. Age of Empires Castle Siege'in oyun sisteminin bir nevi Clash of Clans'a benzediğini söyleyebiliriz.

Ücretsiz olarak yayınlanan Age of Empires Castle Siege Android sürümünü indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Oyunun Windows 8/10, Windows Phone ve iOS sürümleri ise burada:

