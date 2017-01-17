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Age of Empires: Castle Siege Android'e Geliyor

Castle Siege Android

Bir jenerasyona strateji oyunlarını sevdirerek klasikleşen Age of Empires, mobil oyunu Age of Empires: Castle Siege ile bu kez Android işletim sistemli cihaz kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. Smoking Gun ve Microsoft işbirliğinde geliştirilen Castle Siege, ilk kez 2014 yılında Windows Phone için tanıtılmıştı. Akabinde iOS platformunda da boy gösteren gerçek zamanlı strateji oyunu, şimdi de Android’e geliyor.

Age of Empires: Castle Siege mobil oyununun oynanışına değinecek olursak, Britons, Franks ve Kievan Rus medeniyetlerinden birinin imparatorluğunu geliştirmek ve savunmak amaçlanıyor. Diğer mobil strateji oyunlarına benzer olarak kullanıcılar, diğer kullanıcılara baskınlar düzenleyerek, başarılarını liderler tablosunda üst sıralara tırmanarak taçlandırabilir.

Age of Empires: Castle Siege, hali hazırda sadece Windows Phone ve iOS için indirmeye uygun ancak oyunun yapımcılarından Smoking Gun tarafından yapılan açıklamaya göre, oyun kaydı platformlar arasında tekrar yüklenebilir. Yani eğer iOS cihazda oyunu oynadıysanız şayet, Android bir cihaz kullanmaya başlasanız dahi oyun kaydınızı yükleyebilirsiniz. Age of Empires: Castle Siege, Mart ayının başlarında Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilecek.

İndir182 MB
Age of Empires Castle Siege Windows-phone
Age of Empires Castle Siege Windows-phone Windows Phone için Kale Kuşatma Oyunu

İndir94.6 MB
Age of Empires Castle Siege iOS
Age of Empires Castle Siege iOS iPhone ve iPad İçin Age of Empires Oyunu

Age of Empires: Castle Siege Eski Hatalardan Ders Çıkarmış

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Yazar: - 17.01.2017

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