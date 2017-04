Can Erdil Şentürk

Age of Empires: Castle Siege, bir klasik haline gelmiş Age of Empires oyunlarını mobil cihazlarımıza taşıyan bir strateji oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Age of Empires Castle Siege aslında ilk olarak 2014 yılında Windows Phone ve Windows 8 platformlarına çıkış yapmıştı. Aradan geçen 3 yılın ardından Microsoft nihayet Age of Empires Castle Siege'i Android cihazlar için de yayınladı.

Age of Empires Castle Siege temel olarak kale kuşatmalarını konu alan bir savaş oyunu. Oyuncular Age of Empires Castle Siege'de kendi kalelerini inşa ediyorlar, ordularını kuruyorlar ve düşman kalelerine saldırarak kaynak toplamaya ve kendi kalelerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ayrıca bir yandan da kendi kalemizi düşma saldırılarına karşı korumamız gerekiyor.

Age of Empires Castle Siege, klasik Age of Empires oyunlarından biraz farklı bir oynanış yapısına sahip. Oyunun daha çok Clash of Clans'a benzediğini söyleyebiliriz.