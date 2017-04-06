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Age of Empires Castle Siege
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Age of Empires Castle Siege

(Android)
Age of Empires Castle Siege İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Age of Empires Castle Siege
Age of Empires Castle Siege
Age of Empires Castle Siege
Age of Empires Castle Siege
Age of Empires Castle Siege

Age of Empires'ın mobil oyunu artık Android cihazlarda!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 14 dakika önce

Age of Empires: Castle Siege, bir klasik haline gelmiş Age of Empires oyunlarını mobil cihazlarımıza taşıyan bir strateji oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Age of Empires Castle Siege aslında ilk olarak 2014 yılında Windows Phone ve Windows 8 platformlarına çıkış yapmıştı. Aradan geçen 3 yılın ardından Microsoft nihayet Age of Empires Castle Siege'i Android cihazlar için de yayınladı.

Age of Empires Castle Siege temel olarak kale kuşatmalarını konu alan bir savaş oyunu. Oyuncular Age of Empires Castle Siege'de kendi kalelerini inşa ediyorlar, ordularını kuruyorlar ve düşman kalelerine saldırarak kaynak toplamaya ve kendi kalelerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ayrıca bir yandan da kendi kalemizi düşma saldırılarına karşı korumamız gerekiyor.

Age of Empires Castle Siege, klasik Age of Empires oyunlarından biraz farklı bir oynanış yapısına sahip. Oyunun daha çok Clash of Clans'a benzediğini söyleyebiliriz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Microsoft
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