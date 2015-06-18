Age of Empires Castle Siege, bir dönem saatlerimizi alan gerçek zamanlı orta çağ strateji – savaş oyununun iOS tabanlı iPhone ve iPad cihazlara uyarlanmış sürümü. Microsoft imzasını taşıyan popüler yapım ücretsiz olarak sunulmuş ve detaylı görsel – menüleri dikkate aldığımızda ufak boyutlu olduğunu söyleyebilirim.

Bir zamanlar çoğumuzun başında zaman harcadığı strateji oyunlarından Age of Empires uzun bir zamandan sonra yenilenmiş olarak mobilde karşımıza çıkıyor. Age of Empires klasiği olan “oduncu, anladım, tamam, saldır, madenci” ses efektlerini ve orta çağda kıran kırana savaşmayı özlediyseniz iPhone ve iPad’inize yüklemenizi öneririm.

Üzerinde çalışıldığı ilk görüşte belli olan görselleriyle ve detaylı menüleriyle dikkat çeken strateji oyununda seçebildiğimiz uygarlıklar arasında Bizanslılar, Cermenler, Kiev Rus dahil çok sayıda isim yer alıyor. Her biri farklı savunma ve saldırı birliğine sahip orta çağ uygarlıklarından birini seçerek oyuna başlıyoruz. Sonra klasik olarak bir yandan kendi uygarlığımızı geliştirmeye çalışıyor, diğer yandan da akın akın gelen, bizi dağıtmaya yemin etmiş misafirleri konuk ediyoruz. Şehrimizi farklı savunma birlikleriyle ve özel olarak yetiştirdiğimiz askerlerden oluşan ordularımızla savunmaya çalışıyoruz. Tabii ki oyunda yaptığımız tek şey savunma değil. Geliştikten sonra diğer bir deyişle çağ atladıktan sonra diğer uygarlıklara baskınlar düzenlemeye başlıyoruz. Diğer uygarlıkları yok ettiğimizde başarımlar kazanıyor ve en iyi Age of Empires oyuncuları arasına giriyoruz.

Karanlık çağda başladığımız Rönesans dönemine kadar geldiğimiz yeni Age of Empires oyununu orta çağ savaş – strateji oyunları oynamaktan keyif alan ve de tabii ki Age of Empires hayranlarına öneririm.