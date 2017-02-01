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Bilim Adamları Açıkladı: Ağrı Kesiciler Tehlike Saçıyor!

parasetamol

Dün doğru görülüp bugün yalanlanan tıp dünyasının değişken bilgilerine, bir yenisi de ağrı kesicilerden geldi. Bugüne kadar gebelerin kullanımına dahi onay verilen ağrı kesiciler, sindirim sitemine olan zararsızlığı ve güvenirlilikleriyle öneriliyordu. Bilim adamlarının yaptığı son araştırmalar gösterdi ki bu ağrı kesicilerin etken maddesi olan parasetamol karaciğere zarar veriyor.

Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, parasetamolün insan ve fare karaciğer dokusu üzerindeki etkisi incelendi. Maddenin karaciğer hücrelerinin ölümüne sebep olabildiği gözlendi. ‘Sıkı bağlantılar adı verilen, karaciğer hücrelerinin birbirleriyle iletişimini sağlayan yapılara zarar veren ilaçlar, karaciğer dokusunu tahrip ediyor.

Araştırmacılardan Dr. Leonard Nelson, ucuz olan bu maddenin tedavi için kullanılan dozda güvenli olduğunu söyledi.Yine de ortaya çıkan bu yan etkiyi küçümsemeyen Nelson, yeni ilaç geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Üniversitenin Rejeneratif Tıp MRC Merkezi yazarı Pierre Bagnaninchi, konunun 40 yıldır araştırıldığını, fakat araştırmalarda kullanılan teknoloji geliştikçe daha doğru sonuçlar bulduklarını yazdı. Daha önceki araştırmalarda da, parasetamol’ün empati yeteneğini azalttığı bulunmuştu.

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Mozilla, İnternet Sağlık Raporunu Açıkladı

Yazar: - 01.02.2017

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