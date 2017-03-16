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AI Wars
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AI Wars

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Editör Puanı: 4/5
4
AI Wars
AI Wars
AI Wars
AI Wars

Şehri korumaya çalışıyor ve insanlığı kurtarıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

İnsanlık tehlikede ve isyancılara karşı mücadele etmek için kolları sıvıyorsunuz. İnsanlığı kurtarmak için mücadele ediyor ve destansı savaşlara katılarak düşmanları yok ediyorsunuz. Android cihazlarda oynayabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Benzersiz silahlara sahip bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkan AI Wars, fantastik bölümleri ve destansı mücadeleleriyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda diğer kale savunma oyunlarında olduğu gibi bölgenizi korumaya çalışıyorsunuz. Farklı silah sistemlerinin ve zorlu düşmanların yer aldığı oyunda dikkatli olmalısınız. Düşman robotlarla mücadele ettiğiniz oyunda kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Benzersiz ortamlarda geçen oyunda çok eğleniyorsunuz. Stratejik bölgelere silahlarınızı kurmalı ve savunma yapmalısınız. Benzersiz bir ortamda geçen oyunda stratejik bilginizi de sonuna kadar sınıyorsunuz. Farklı karakterlerin de yer aldığı AI Wars'ı mutlaka denemelisiniz.

Kolay oynanışa ve etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda tek yapmanız gereken düşman robotlarla mücadele etmek. Kulelerinizi yükseltmeli ve daima güçlü olmalısınız. Birbirinden zorlu bölümlere de sahip olan oyunda insanlığın kalanını kurtarmak için çok çalışmanız gerekiyor.

AI Wars oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.2 ve üzeri
Üretici:
REBL
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