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AI Wars
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AI Wars

(iOS)
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135 MB
Editör Puanı: 4/5
4
AI Wars
AI Wars
AI Wars
AI Wars

İnsanlığın geride kalanını kurtarmak için mücadele ediyor ve düşman robotlarla savaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

AI Wars, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Destansı mücadelelerin yer aldığı oyunda insanlığı kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda insanlık tehlike altındadır ve bizde savunma yaparak robot düşmanları öldürmeye çalışıyoruz. Stratejik bölgelere silahlarımızı kuruyor ve robotları köprüden geçirmemeye çalışıyoruz. Fantastik bir atmosferde geçen oyunda çok eğleniyor ve sürekli olarak savaşıyoruz. Zorlu düşmanların ve silahların yer aldığı oyunda stratejik kararlar almalı ve uygulamalısıınz. Eğer kale savunma oyunlarını seviyorsanız AI Wars'ı mutlaka denemelisiniz. 

Kendinizi ve birimlerinizi sürekli olarak geliştirmeli ve giderek zorlaşan bölümler karşısında ayakta durmalısınız. Robotlarla mücadele ederek köprüye ulaşmalarını da engellemelisiniz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalısınız. İnsanlığı kurtarmak için mücadele etmelisiniz. AI Wars'ı sakın kaçırmayın.

AI Wars oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
REBL
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