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AIDE
TamindirMobilEğitimAIDE - Android Için Programlama Öğrenme Uygulaması

AIDE

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
AIDE
AIDE
AIDE
AIDE

AIDE uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınız için uygulama geliştirebileceğiniz bir geliştirme ortamıdır.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 36 dakika önce

AIDE uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınız için uygulama geliştirebileceğiniz bir geliştirme ortamıdır.

Etkileşimli kodlama derslerini takip ederek, adım adım bir uygulama geliştiricisi olmanızda yardımcı olan AIDE uygulamasında uygulamaları görsel olarak tasarlayabilir, kod tamamlama, gerçek zamanlı hata denetleme, yeniden yapılandırma ve akıllı kod gezinme özellikli zengin düzenleyiciyle kod yazabilirsiniz. Geliştirdiğiniz uygulamaları tek bir tıklama ile çalıştırabileceğiniz ve test edebileceğiniz AIDE uygulamasında, kendinizi geliştirebileceğiniz interaktif dersler de sunuluyor.

Uygulamada yer alan dersler:

  • Java programlama,
  • Android geliştirme,
  • Oyun geliştirme,
  • Android Wear.

Uygulama özellikleri:

  • İnteraktif dersler,
  • Zengin özelliklere sahip düzenleyici,
  • Gerçek zamanlı hata denetleme,
  • Hata ayıklama,
  • UI tasarımı,
  • Yeniden yapılandırma,
  • Kod düzenleme seçenekleri,
  • Tek tıkla uygulamayı çalıştırma,
  • Uygulamalarınızı kaydetme.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
appfour
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