AIDE
AIDE uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınız için uygulama geliştirebileceğiniz bir geliştirme ortamıdır.
AIDE uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınız için uygulama geliştirebileceğiniz bir geliştirme ortamıdır.
Etkileşimli kodlama derslerini takip ederek, adım adım bir uygulama geliştiricisi olmanızda yardımcı olan AIDE uygulamasında uygulamaları görsel olarak tasarlayabilir, kod tamamlama, gerçek zamanlı hata denetleme, yeniden yapılandırma ve akıllı kod gezinme özellikli zengin düzenleyiciyle kod yazabilirsiniz. Geliştirdiğiniz uygulamaları tek bir tıklama ile çalıştırabileceğiniz ve test edebileceğiniz AIDE uygulamasında, kendinizi geliştirebileceğiniz interaktif dersler de sunuluyor.
Uygulamada yer alan dersler:
- Java programlama,
- Android geliştirme,
- Oyun geliştirme,
- Android Wear.
Uygulama özellikleri:
- İnteraktif dersler,
- Zengin özelliklere sahip düzenleyici,
- Gerçek zamanlı hata denetleme,
- Hata ayıklama,
- UI tasarımı,
- Yeniden yapılandırma,
- Kod düzenleme seçenekleri,
- Tek tıkla uygulamayı çalıştırma,
- Uygulamalarınızı kaydetme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- appfour
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