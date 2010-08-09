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AIMP
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AIMP

4.13.1886
AIMP İndir Hemen İndir

9.08 MB
Editör Puanı: 5/5
5

100 Kullanıcı: 4.6/5

4.6
AIMP
AIMP
AIMP
AIMP
AIMP
AIMP
Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

Müzik dosyalarınızı oynatabileceğiniz ücretsiz ve gelişmiş bir çoklu medya oynatıcı arıyorsanız AIMP tam ihtiyacınız program olabilir. Winamp'a alternatif olarak kullanabileceğiniz program; küçük dosya boyutu, sistem kaynaklarını oldukça ılımlı kullanması, hızlı ve stabil çalışması, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Etiket editörü, kayıt aracı, ses dönüştürme gibi gelişmiş özelliklere sahip olan program ile bir medya oynatıcı üzerinde sahip olmak isteyebileceğiniz özelliklerden çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

Aynı zamanda şık ve sade arayüzü üzerinde kullanıcılara adeta görsel bir şölen sunan AIMP'in tema desteği de bulunmaktadır. Kendinize en uygun olacağını düşündüğünüz temaları seçebilir ve AIMP üzerinde kolayca kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak piyasada yer alan en kaliteli medya oynatıcılar arasında yer alan AIMP, alternatif bir medya oynatıcı arayan tüm kullanıcıların denemesi gereken bir yazılımdır.

AIMP Özellikleri:

  • Ses ve müzik format dönüştürücüsü
  • Ses kayıt seçeneği
  • Etiket düzenleyicisi
  • Eklenti editörü
  • Hassas ekolaysır ayarı
  • Ses iyileştirme özelliği

Oynattığı Formatlar
.CDA, .AAC, .AC3, .APE, .DTS, .FLAC, .IT, .MIDI, .MO3, .MOD, .M4A, .M4B, .MP1, .MP2, .MP3, .MPC, .MTM, .OFR, .OGG, .RMI, .S3M, .SPX, .TAK, .TTA, .UMX, .WAV, .WMA, .WV, .XM

Çıkış Desteği: DirectSound / ASIO / WASAPI

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Rusça Türkçe İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
424 / 430,410
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
AIMP DevTeam

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