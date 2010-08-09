AIMP4.13.1886
Müzik dosyalarınızı oynatabileceğiniz ücretsiz ve gelişmiş bir çoklu medya oynatıcı arıyorsanız AIMP tam ihtiyacınız program olabilir. Winamp'a alternatif olarak kullanabileceğiniz program; küçük dosya boyutu, sistem kaynaklarını oldukça ılımlı kullanması, hızlı ve stabil çalışması, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Etiket editörü, kayıt aracı, ses dönüştürme gibi gelişmiş özelliklere sahip olan program ile bir medya oynatıcı üzerinde sahip olmak isteyebileceğiniz özelliklerden çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz.
Aynı zamanda şık ve sade arayüzü üzerinde kullanıcılara adeta görsel bir şölen sunan AIMP'in tema desteği de bulunmaktadır. Kendinize en uygun olacağını düşündüğünüz temaları seçebilir ve AIMP üzerinde kolayca kullanabilirsiniz.
Sonuç olarak piyasada yer alan en kaliteli medya oynatıcılar arasında yer alan AIMP, alternatif bir medya oynatıcı arayan tüm kullanıcıların denemesi gereken bir yazılımdır.
AIMP Özellikleri:
- Ses ve müzik format dönüştürücüsü
- Ses kayıt seçeneği
- Etiket düzenleyicisi
- Eklenti editörü
- Hassas ekolaysır ayarı
- Ses iyileştirme özelliği
Oynattığı Formatlar
.CDA, .AAC, .AC3, .APE, .DTS, .FLAC, .IT, .MIDI, .MO3, .MOD, .M4A, .M4B, .MP1, .MP2, .MP3, .MPC, .MTM, .OFR, .OGG, .RMI, .S3M, .SPX, .TAK, .TTA, .UMX, .WAV, .WMA, .WV, .XM
Çıkış Desteği: DirectSound / ASIO / WASAPI
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AIMP 4.02.1713 için önder karaman dedi ki;
çok güzel bi sürüm
çok iyi bir sürüm herkese tavsiye ederim
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AIMP 3.60.1470 için Mehmet okay dedi ki;
Harika bir müzik player. Senelerdir kullanıyorum
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5- AIMP 3.60.1470 için Ziyaretçi dedi ki;
sonunda buldum harika;) sizde deneyin arkadaşlar
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5- AIMP 3.60.1470 için Alperen Akyürek dedi ki;
Kaç senedir bunu arıyodum sonunda buldum :D
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AIMP 3.60.1470 için yunus emre dedi ki;
tamindir'i kim yaptıysa Allah razı olsun
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Rusça Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 424 / 430,410
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- AIMP DevTeam
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