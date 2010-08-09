Müzik dosyalarınızı oynatabileceğiniz ücretsiz ve gelişmiş bir çoklu medya oynatıcı arıyorsanız AIMP tam ihtiyacınız program olabilir. Winamp'a alternatif olarak kullanabileceğiniz program; küçük dosya boyutu, sistem kaynaklarını oldukça ılımlı kullanması, hızlı ve stabil çalışması, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Etiket editörü, kayıt aracı, ses dönüştürme gibi gelişmiş özelliklere sahip olan program ile bir medya oynatıcı üzerinde sahip olmak isteyebileceğiniz özelliklerden çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

Aynı zamanda şık ve sade arayüzü üzerinde kullanıcılara adeta görsel bir şölen sunan AIMP'in tema desteği de bulunmaktadır. Kendinize en uygun olacağını düşündüğünüz temaları seçebilir ve AIMP üzerinde kolayca kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak piyasada yer alan en kaliteli medya oynatıcılar arasında yer alan AIMP, alternatif bir medya oynatıcı arayan tüm kullanıcıların denemesi gereken bir yazılımdır.

AIMP Özellikleri:

Ses ve müzik format dönüştürücüsü

Ses kayıt seçeneği

Etiket düzenleyicisi

Eklenti editörü

Hassas ekolaysır ayarı

Ses iyileştirme özelliği

Oynattığı Formatlar

.CDA, .AAC, .AC3, .APE, .DTS, .FLAC, .IT, .MIDI, .MO3, .MOD, .M4A, .M4B, .MP1, .MP2, .MP3, .MPC, .MTM, .OFR, .OGG, .RMI, .S3M, .SPX, .TAK, .TTA, .UMX, .WAV, .WMA, .WV, .XM



Çıkış Desteği: DirectSound / ASIO / WASAPI