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Aipoly Vision: Sight for Blind & Visually Impaired
TamindirMobilYardımcı AraçlarAipoly Vision: Sight For Blind & Visually Impaired - IPhone Ve IPad Için Nesne Ve Renk Tanımlama Ve Seslendirme Uygulaması

Aipoly Vision: Sight for Blind & Visually Impaired

Aipoly Vision: Sight for Blind & Visually Impaired İndir Hemen İndir

62 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Aipoly Vision: Sight for Blind & Visually Impaired
Aipoly Vision: Sight for Blind & Visually Impaired
Aipoly Vision: Sight for Blind & Visually Impaired
Aipoly Vision: Sight for Blind & Visually Impaired

Aipoly sayesinde görme engelliler etraflarındaki nesnelerin ve renklerin ne olduğunu öğrenebiliyorlar

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Aipoly Vision: Sight for Blind & Visually Impaired, görme engelli insanların günlük ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış bir yapay zeka uygulaması.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarda ve iPad tabletlerde kullanılabilen Aipoly temel olarak iOS cihazınızın kamerası aracılığıyla etrafınızdaki nesneleri ve renkleri tanımlayarak size sesli olarak bu nesne ve renkleri bildiriyor. Uygulama şu an için maalesef Türkçe desteğine sahip değil. Aipoly'nin desteklediği diller İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça olarak listeleniyor.

Aipoly metin okuma özelliğine de sahip bir uygulama. Uygulama açıkken telefonunuzu bir metine veya tabelaya doğru tuttuğunuzda uygulama bu yazıları seslendirebiliyor. Uygulmanın tanımlayabileceği şeyler arasında hayvanlar, bitkiler, renkler, para (şu an içinn sadece dolar), yemek türleri yer almakta.

Aipoly'nin birçok özelliği internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışıyor. Uygulama kameranız yeterli ışık almadığında flaşı çalıştırarak otomatik olarak kameranın önünü aydınlatabiliyor.

Aipoly'nin bu ücretsiz sürümünde 1000 eşya tanımlanıyor. Daha fazla eşyayı tanımlayabilmek, uygulamanın hayvan ve bitki tanımlama özelliklerini aktifleştirmek için Aipoly servisine abone olmanız ve aylık üyelik ücreti ödemeniz gerekiyor. Kullanıcılara bu abonelik ücretli kullanım tecrübesini test edebilmeleri için 1 haftalık deneme süresi de verilmekte.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10.0 ve üzeri
Üretici:
Aipoly
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