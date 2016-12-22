Bulmaca oyunu oynamayı sevenler için geliştirilmiş olan Air Penguin Puzzle, birbirinden farklı bölümleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Android platformundan ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz Air Penguin Puzzle, blokları eritmenizi amaçlayan oldukça zevkli bir oyun.

Air Penguin Puzzle oyununda birbirinden farklı karakterlerden oluşmuş blokları eritmeye çalışıyorsunuz. Sağa-sola, aşağıya-yukarıya veya çaprazlama olarak blokları eşleştirebilmeniz mümkün. Aynı özelliğe sahip birden fazla nesneyi eşleştirdiğinizde Air Penguin Puzzle oyunundaki blokları başarılı bir şekilde eritiyorsunuz. Oyunda erittiğiniz blok sayısı kadar puan kazanmaktasınız. Bu yüzden her bölümde daha fazla blok eritmeye ve bölümleri üç yıldız ile geçmeye çalışın.

Air Penguin Puzzle’ın her yeni bölümünde farklı özellikler açılıyor. Oyun içerisinde kullanabileceğiniz bu özellikler bölümleri daha kolay geçmenize yarıyor. Sihirli özellikler ile birlikte daha çok blok eritebilir ve blokların yerlerini bile değiştirebilirsiniz. Birbirinden renkli grafikleri ve stresinizi alacak müzikleri ile birlikte Air Penguin Puzzle oyununu çok seveceksiniz. Hemen şimdi Air Penguin Puzzle’ı indirin ve boş zamanlarınızda eğlenceli bir oyun oynayamaya başlayın!