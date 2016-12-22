Air Penguin Puzzle(iOS)
Köpek balıklarını etkisiz hale getirin.
Air Penguin Puzzle, daha çok çocukların ilgisini çekecek animasyonlar içeren bulmaca oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de rahat ve de keyifli oynanış sunan yapım temelinde üçlü eşleştirme oyunlarından farksız ancak eşleştirme hareketinize göre penguenin hareket etmesi, penguenin bir amaç uğruna yürümesi oynanışı sıradanlıktan çıkarıyor.
Telefon ve tablette oyun oynamaya meraklı çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için seçebileceğiniz bulmaca oyunlarından Air Penguin Puzzle’da katil köpek balıklarını etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Siz ve arkadaşlarınızın kristallerini çalan köpek balıklarını bulmanız gerekiyor. Bunun için aynı şekilleri bir araya getirerek diğer deyişle eşleştirerek penguenin yol almasını sağlamanız gerekiyor. Penguenin kaderi sizin elinizde.
Oyunun baş karakteri penguen ve arkadaşlarıyla köpek balığı avına çıktığınız bulmaca öğeleri içeren oyunda ilk bölümde buzullarda başlasanız da ilerledikçe farklı yerler açılıyor; hatta farklı karakterlerle oynayabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- mobirix
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