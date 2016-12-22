?     Geri Bildirim
Air Penguin Puzzle
TamindirMobilOyunlarBulmacaAir Penguin Puzzle - IPhone Ve IPad İçin Penguenli Bulmaca Oyunu

Air Penguin Puzzle

(iOS)
Air Penguin Puzzle İndir Hemen İndir

352 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Air Penguin Puzzle
Air Penguin Puzzle
Air Penguin Puzzle
Air Penguin Puzzle
Air Penguin Puzzle

Köpek balıklarını etkisiz hale getirin.

Erkan Calp Son güncelleme 8 saat önce

Air Penguin Puzzle, daha çok çocukların ilgisini çekecek animasyonlar içeren bulmaca oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de rahat ve de keyifli oynanış sunan yapım temelinde üçlü eşleştirme oyunlarından farksız ancak eşleştirme hareketinize göre penguenin hareket etmesi, penguenin bir amaç uğruna yürümesi oynanışı sıradanlıktan çıkarıyor.

Telefon ve tablette oyun oynamaya meraklı çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için seçebileceğiniz bulmaca oyunlarından Air Penguin Puzzle’da katil köpek balıklarını etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Siz ve arkadaşlarınızın kristallerini çalan köpek balıklarını bulmanız gerekiyor. Bunun için aynı şekilleri bir araya getirerek diğer deyişle eşleştirerek penguenin yol almasını sağlamanız gerekiyor. Penguenin kaderi sizin elinizde.

Oyunun baş karakteri penguen ve arkadaşlarıyla köpek balığı avına çıktığınız bulmaca öğeleri içeren oyunda ilk bölümde buzullarda başlasanız da ilerledikçe farklı yerler açılıyor; hatta farklı karakterlerle oynayabiliyorsunuz.

Air Penguin Puzzle için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
mobirix
Air Penguin Puzzle QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
  2. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaiPhone ve iPad için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  3. 2048
    2048iPhone ve iPad için 2048 Sayı Oyunu
  4. Candy Crush Soda Saga
    Candy Crush Soda SagaiPhone ve iPad için Candy Crush Soda Saga Oyunu
  5. Cookie Jam
    Cookie JamiPhone ve iPad için Eşleştirme Oyunu

Air Penguin Puzzle Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster