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Air Shooter 3D
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Air Shooter 3D

Air Shooter 3D İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Air Shooter 3D
Air Shooter 3D
Air Shooter 3D
Air Shooter 3D
Air Shooter 3D

Özel görevdesiniz. Merhamet yok, herkesi öldürün.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Air Shooter 3D, askeri operasyonlara katıldığımız mobil oyunlardan biri. Sadece Android platformuna çıkış yapan oyunda şehrin yönetimini ele alan bir terörist grubu etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Şehrin dört bir yanına dağılan teröristlerin üzerine bulunduğumuz helikopterden ateş açıyoruz. Merhamet yok, tümünü temizliyoruz.

Ajan filmlerinde rastladığımız hoş bir bayanın görevimizi söylemesiyle başlayan oyunda ilk etapta ne kadar yetenekli olduğumuzu göstermemiz isteniyor. Akabinde helikopterden ayrılmadan yukarıdan fark ettiğimiz tüm teröristleri ateş yağmuruna tutuyoruz. Yalnız bu noktada oyunun beğenmediğim bir yanını da söylemek istiyorum; Yapay zeka oldukça kötü. Hedefler siper almadıklarından oldukça rahat öldürebiliyoruz.

Görsel kalitesiyle de biraz üzen, beklediğimizi bulamadığımız oyunun kontrol sisteminden bahsetmem gerekirse; Eğitim bölümünde silahımızı hedeflere nasıl doğrultacağımızdan nasıl ateş edeceğimize her şey uygulamalı olarak öğretiliyor. Hem telefon hem de tablette çok rahat oynanış sunduğunu söyleyebilirim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Tap - Free Games
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