Airbus, 'Uçan Araba' Prototipini Bu Yıl Sonuna Hazırlıyor!

Airbus Group, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, otomatik pilotlu bir uçan otomobilin prototipini şehir içindeki trafik tıkanıklığını önlemek için yıl sonuna kadar test etmeyi planladığını duyurdu.

Airbus, geçen yıl bir insanın veya birden fazla grubu taşıyabilecek kapasiteye sahip, helikopter tarzı araç konseptlerini araştıran Urban Air Mobility isimli bir bölüm kurdu. Bu bölümün kurulmasındaki amaç, insanlara faydalı olabilecek bazı uygulamalar geliştirmekti.

Münih'te düzenlenen DLD Dijital Teknoloji Konferans'nda Airbus CEO'su Tom Enders'ın verdiği demeçte, "Yüz yıl önce kentsel ulaşım yer altına alındı, şimdi ise yeryüzüne çıkmak için teknolojik imkanlara sahibiz" dedi. Airbus'un tek kişilik uçan araba prototipini de yıl sonuna kadar test etmek istediklerini paylaşan Enders, "Test aşamasındayız, bu gelişmeyi ciddiye almalıyız" diye de ekledi.

Airbus, trafikten bunalan şehirlerin daha fazla kirlenmesini önlemek için, bu temiz teknolojileri kullanmamız gerektiğini düşünüyor. Diğer yandan gökyüzünün ulaşıma açılmasının, şehir ve bölge planlamacılarının maliyetlerini de azaltacağına inanıyor. Enders bu konu hakkında da, "Uçarken, beton köprü ve yollara milyarlarca dolar harcamanıza gerek yok" diye konuştu.

Enders, dünyanın en büyük ticari uçak üreticisi olan Airbus'ın, otomatik araç sürme ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin çoğuna, uçan otomobil çağını başlatmak için yatırım yapmak istediklerini ifade ediyor. Airbus sözcüsü ise, şirketin kentsel hareketliliğe ne kadar yatırım yapacağını söylemeyi reddetti.

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