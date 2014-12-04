Android cihazınızda olan biten her ayrıntıyı bilgisayarınızın ekranından görüntülemenizi sağlayan AirDroid, Android kullanıcılarının uzun zamandır tercih ettikleri favori uygulaması. Milyonları aşan indirme sayısıyla gün geçtikçe yeni özellikleri bünyesine katan bu uygulama ile telefonunuza gelen mesajları cevaplamanız, sosyal medya hesaplarını görüntülemeniz ve telefon fonksiyonlarına dair aklınıza gelen her şeyi kontrol etmeniz mümkün.

Şarj cihazına bağladığınız telefonunuz sizin erişemeyeceğiniz bir noktadaysa, WhatsApp mesajlarınızı bilgisayar klavyenizden cevaplamak istiyorsanız, dosya aktarımı veya benzeri senkronizasyon ayarlarını telefonunuza dokunmadan gerçekleştimrek istiyorsanız AirDroid bu işlemleri gerçekleştirmenizi sağlıyor.

AirMirror güncellemesi ile mobil cihazınızın görüntüsüni PC için en ideal şekilde sunan AirDroid bu işi gün geçtikçe daha iyi yapmaya başladı. Android kullanıcısıysanız bu uygulamayı indirmeniz size ciddi bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır.