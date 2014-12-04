?     Geri Bildirim
AirDroid
TamindirWindowsAraçlarAirDroid - Android Cihazı Bilgisayardan Yönetme Uygulaması

AirDroid

4.1.0.0 (Windows)
AirDroid İndir Hemen İndir

22.22 MB
Editör Puanı: 5/5
5
AirDroid
AirDroid
AirDroid
AirDroid
AirDroid
AirDroid

AirDroid ile bilgisayar ekranınızdaki pencereden telefonunuzu baştan aşağıya yönetmeniz mümkün!

Alper Çetiner Son güncelleme 47 dakika önce

Android cihazınızda olan biten her ayrıntıyı bilgisayarınızın ekranından görüntülemenizi sağlayan AirDroid, Android kullanıcılarının uzun zamandır tercih ettikleri favori uygulaması. Milyonları aşan indirme sayısıyla gün geçtikçe yeni özellikleri bünyesine katan bu uygulama ile telefonunuza gelen mesajları cevaplamanız, sosyal medya hesaplarını görüntülemeniz ve telefon fonksiyonlarına dair aklınıza gelen her şeyi kontrol etmeniz mümkün.

Şarj cihazına bağladığınız telefonunuz sizin erişemeyeceğiniz bir noktadaysa, WhatsApp mesajlarınızı bilgisayar klavyenizden cevaplamak istiyorsanız, dosya aktarımı veya benzeri senkronizasyon ayarlarını telefonunuza dokunmadan gerçekleştimrek istiyorsanız AirDroid bu işlemleri gerçekleştirmenizi sağlıyor.

AirMirror güncellemesi ile mobil cihazınızın görüntüsüni PC için en ideal şekilde sunan AirDroid bu işi gün geçtikçe daha iyi yapmaya başladı. Android kullanıcısıysanız bu uygulamayı indirmeniz size ciddi bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

AirDroid için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
145 / 5,291
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
SAND STUDIO

Araçlar Popülerleri

  1. AirDroid
    AirDroidAndroid Cihazı Bilgisayardan Yönetme Uygulaması
  2. Game Downloader
    Game DownloaderOyun İndirme Programı
  3. Game Fire
    Game FireOyun Hızlandırma Programı
  4. Samsung PC Studio
    Samsung PC StudioSamsung Bilgisayar Stüdyosu
  5. AllDup
    AllDupÇift Dosyaları Bulma Programı