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Akıl Kartları
TamindirMobilEğitimAkıl Kartları - Android Için TEOG Hazırlık Uygulaması

Akıl Kartları

Akıl Kartları İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Akıl Kartları
Akıl Kartları
Akıl Kartları
Akıl Kartları
Akıl Kartları

Akıl Kartları uygulaması ile TEOG'a daha etkili ve eğlenceli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 26 dakika önce

TEOG’a hazırlanan öğrencilere yönelik geliştirilen Akıl Kartları uygulaması ile Android cihazlarınızdan eğlenceli bir şekilde ders çalışabilirsiniz.

Fen Bilgisi, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce derslerine ait tüm ünitelerde bilinmesi gereken kavramlar ve özellikleri kartlar şeklinde sunan uygulama, test çözmekten sıkılan öğrencilere ders çalışmada farklı bir boyut sunuyor. 4 dersteki konularda bilmeniz gerekenleri kartlarda sunan Akıl Kartları uygulaması, internet bağlantısı olmadan da çalışabiliyor. Böylece her nerede olursanız olun, eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarabiliyorsunuz.

Uygulamayı indirdiğinizde yapmanız gerekenler oldukça basit. Ders seçimi yaptıktan sonra ekranda çıkan kartı tahmin edip, kartın üstüne tıklıyorsunuz. Eğer tahmininiz doğru çıktıysa kartı sağa, yanlış çıktıysa sola doğru sürükleyerek atıyorsunuz. Kartların tamamını bitirdiğinizde quizler’e başlayabiliyorsunuz. Eğer siz de test çözmekten sıkıldıysanız, Akıl Kartları uygulamasıyla hem eğlenebilir hem de öğrenebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Tonguç Akademi
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