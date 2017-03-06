Akıl Kartları
Akıl Kartları uygulaması ile TEOG'a daha etkili ve eğlenceli bir şekilde çalışabilirsiniz.
TEOG’a hazırlanan öğrencilere yönelik geliştirilen Akıl Kartları uygulaması ile Android cihazlarınızdan eğlenceli bir şekilde ders çalışabilirsiniz.
Fen Bilgisi, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce derslerine ait tüm ünitelerde bilinmesi gereken kavramlar ve özellikleri kartlar şeklinde sunan uygulama, test çözmekten sıkılan öğrencilere ders çalışmada farklı bir boyut sunuyor. 4 dersteki konularda bilmeniz gerekenleri kartlarda sunan Akıl Kartları uygulaması, internet bağlantısı olmadan da çalışabiliyor. Böylece her nerede olursanız olun, eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarabiliyorsunuz.
Uygulamayı indirdiğinizde yapmanız gerekenler oldukça basit. Ders seçimi yaptıktan sonra ekranda çıkan kartı tahmin edip, kartın üstüne tıklıyorsunuz. Eğer tahmininiz doğru çıktıysa kartı sağa, yanlış çıktıysa sola doğru sürükleyerek atıyorsunuz. Kartların tamamını bitirdiğinizde quizler’e başlayabiliyorsunuz. Eğer siz de test çözmekten sıkıldıysanız, Akıl Kartları uygulamasıyla hem eğlenebilir hem de öğrenebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Tonguç Akademi
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