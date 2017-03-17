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Akıl Kartları
TamindirMobilEğitimAkıl Kartları - IPhone İçin TEOG Hazırlık Uygulaması

Akıl Kartları

(iOS)
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7 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Akıl Kartları
Akıl Kartları
Akıl Kartları
Akıl Kartları
Akıl Kartları

Test çözmekten çok daha eğlenceli bir yöntemle TEOG'a hazırlanın.

Erkan Calp Son güncelleme 41 dakika önce

Akıl Kartları uygulaması, TEOG’a hazırlık kitabı, test kitapları ihtiyacını ortadan kaldırarak, sınava daha kolay ve eğlenceli yoldan hazırlanmanızı sağlıyor. Test çözerek hazırlanmak yerine kartlarla eğlenerek, gözünüzü daha az yorarak hazırlanıyorsunuz.

TEOG hazırlık aşamasında yardımcı mobil uygulamalarından Akıl Kartları, iPhone için de ücretsiz. Telefonunuza ücretsiz indirip sınav çalışmalarına hemen başlayabiliyorsunuz. Fen, İnkılap, Din ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerinin bilmeniz gereken kavram ve özellikleri bu kartlara sığdırılmış. Karşınıza çıkan kartı tahmin edip kartın üzerine dokunuyorsunuz. Tahmininiz doğru çıkarsa kartı sağa, yanlış çıkarsa da sola atıyorsunuz. Tüm kartları bitirdiğinizde öğrenmiş olduğunuz kabul ediliyor ve bildiklerinizi sınama bölümüne; quizlere geçiyorsunuz.

TEOG’a hazırlığı eğlenceli hale getiren uygulamanın güzel bir özelliği de; internet bağlantısı olmadan da kullanılabiliyor olması. Okula giderken – gelirken yolda oynayarak sınava hazırlanma şansınız var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Tonguç Akademi
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