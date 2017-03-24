Akıllı Telefonlar İnsanların Ne Zaman Bildirim Alması Gerektiğini Öğrenecek!

Gelecekte neler olabileceğini düşünüyor muyuz? Akıllı telefonlar bize daha fazla neler sunabilir? İstediğim zaman bildirim almam mümkün olur mu? Her sorunun cevabını şimdi veremeyiz belki ama, bildirimleri yanıtlamanıza büyük olasılıkla ne zaman karar vereceğinizi öğrenen akıllı telefonların çok yakında elimizde olabileceğini artık söyleyebiliriz.

Janne Lindqvist ve New Jersey'de bulunan Rutgers Üniversitesi'ndeki ekibi akıllı telefon bildirimlerininyoğunluğunu daha iyi yönetmek için makine öğrenimini kullanıyor. Grup, bildirim göndermenin en uygun zamanını tahmin etmek için bir kullanıcının konumunu, mevcut etkinliğini ve kişiliği hakkındaki bilgileri kullanan bir uygulama oluşturdu.

Uygulama, gönüllülere günde birçok kez kendi açılır pencerelerini kullanarak anket uyguladı ve onlardan bu anket sorularını cevaplamasını istedi. Ayrıca, telefonun algılayıcılarını kullanarak kişinin bulunduğu yer ve hareket hakkındaki verileri topladı. Bu bilgiler, insanların bir bildirim görmekten mutluluk duyacakları zamanla birleştirildi ve ortaya harika bir fikir çıkmış oldu.

Lindqvist, insanların bildirimleri görmelerine en çok ne zaman açık olduklarını tanımanın, genel olarak bildirimlerin sayısının azalmasına neden olmayacağını söylüyor. Ancak uygulama yaratıcıları bu bilgileri, kullanıcıların yanıt verme olasılıklarının daha yüksek olduğu zamanları hedefleyerek kullanabilir.

Peki siz bu gelişmeyi nasıl buldunuz? Her zaman bildirim almak canınızı sıkıyor mu?

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