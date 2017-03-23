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Akıllı Telefonlara Bu Yaz 69 Yeni Emoji Geliyor

Emoji paketi 2017

Milyonlarca kişinin duygularını klavyeleri ile aktarabilmesini sağlayan emojilere, bu yaz yenileri eklenecek. Unicode konsorsiyumu tarafından Haziran 2017'de kullanıma sunulacak olan 69 yeni emoji, Emoji 5.0 taslak güncelleme halinde kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Birçok teknoloji devine emoji desteği sağlayan dünyaca ünlü emoji uzmanı Emojipedia tarafından hazırlanan 69 yeni emoji, yaz aylarında kullanıcıların klavyelerini renklendirecek. Haziran ayında kullanıma hazır olacağı belirtilen emojilerin taslak halleri kullanıcıların beğenisine sunuldu. Kullanıcıların beğeni süzgecinden geçtikten sonra geribildirimlere göre tekrar düzenlenebileceği bildirilen emojiler, yaz aylarında son halleriyle kullanıcıların hislerine tercüman olacak.

2017 Emoji Listesi

Paylaşılan emoji listesindeki taslaklar ilk etapta çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Denizkızı, vampir, zombi gibi efsanevi unsurlardan brokoli, hindistan cevizi gibi besin gruplarına; yoga, dağcılık, sauna gibi aktivitelerden zürafa, fil, zebra gibi hayvan türlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olan yeni emoji paketinde insan figürleri de dikkat çekiyor. Zira emziren bir kadın, baş örtülü kadın, sakallı erkek gibi cinsiyet bağlamlı insan figürlerinin eklenmesi taslak emoji paketinde göze çarpan unsurlar oldu. Taslak emoji paketi, Haziran 2017’de final sürümüyle klavyelerdeki yerini alacak.

İndir
Emoji Keyboard Pro Android
Emoji Keyboard Pro Android Android için Klavye Uygulaması

İndir5.9 MB
Emoji Keyboard-Funny &Colorful Android
Emoji Keyboard-Funny &Colorful Android Android için Emoji Klavye Uygulaması

İndir33.2 MB
Extra Emojis iOS
Extra Emojis iOS iPhone ve iPad için Emoji Uygulaması

İndir7 MB
Emoji Free! iOS
Emoji Free! iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Simge Uygulaması

Facebook, Messenger Konuşmalarına Emoji Reaksiyonlarını Ekleyebilir

Dikkat! iPhone'larda Emoji Tehdidi

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Yazar: - 23.03.2017

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