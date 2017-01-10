Akıllı Telefonların Kısırlığa Yol Açmadığı Ortaya Çıktı!

Cep telefonları hayatımıza girdiği günden beri süregelen "çok kullanma kısır olursun" benzeri yaklaşımları hepimiz hatırlıyoruz. Günden güne gelişen teknolojik ürünler konusunda bu klişe hiç değişmedi. Bugüne kadar cep telefonlarının sperm sayısını azaltarak kısırlığa yol açtığını okuduk. Hatta erkekleri korumak için özel kilotlar bile üretildi. Ancak bilim dünyası bu yöndeki araştırmaları çürüten yeni bir araştırmaya imza attı. En son gelen bilgiye göre, cep telefonlarının kısırlığa yol açmadığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, "Enerjinin kısırlık etkisi geçicidir çünkü yaşayan spermatogonialar ölü olanların yerini alır ve sperm sayısı birkaç ay içinde normal sayıya döner. X ışınlarının kısırlığa ya da genetik mutasyonlara neden olduğunu göstererek Nobel Ödülü alan Hermann Müller’e danışıldığında, radyo dalgalarının bu tarz olumsuz etkileri olmadığı yanıtına ulaşılmıştır. Muller, radyo dalgalarının ne kısırlığa ne de genetik değişime neden olmadığı konusunu deneysel bir model ile açıklamıştır" dedi.

Konuşmasına, "Hem X ray hem de radyo dalgaları elektromanyetik radyasyondur. Ama en önemli özellikleri farklı dalga boylarıdır. Tüm elektromanyetik enerjiler gözükmeyen enerji dalgalarıyla hareket eder. Ve bu dalga boyları enerjinin fiziksel ve biyolojik etkisini belirler. Radyo dalgası benzeri enerjiler uzun dalga boyları nedeniyle çok az enerji taşırlar ve hücrelere çok az zarar verebilirler" şeklinde devam eden Görgen, erkekleri rahatlatan araştırma sonuçlarını paylaştı.

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