Akıllı Televizyonlardaki Büyük Tehlike!

Akıllı televizyonunuzun hiçbir bağlantı olmadan ele geçirilebileceğini biliyor muydunuz? Yapılan son araştırmalar, bunun çok kolay olduğunu ve bütün akıllı televizyonları tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

Güvenlik uzmanı Rafael Scheel, yaptığı araştırmaların sonuçlarını yayınladığı bir yazıyla ortaya döktü. Bu araştırmalara göre akıllı televizyonların, sinyaller aracılığıyla yapılacak saldırılara karşı korumasız olduğu ve kolayca ele geçirilebilecekleri ortaya çıktı. Uydudan TV yayını alma şeklinde, televizyonunuza gönderilen bir sinyal aracılığıyla işletim sistemiyle birlikte gelen internet tarayıcısına kolayca ulaşılabileceği ve bu yolla televizyonun bütün sistemine kolayca erişilebileceği söylendi. Araştırmada Samsung televizyonların kullanıldığının altı çizilirken, bu açığın diğer üreticilerin modellerinde de olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu da belirtildi.

Saldırı amaçlı gönderilen sinyallerin DVB-T hattı üzerinden gönderildiği söylenirken, bu yayın aralığını kullanan çok az ülke bulunuyor. Günümüzde birçok akıllı televizyon, HbbTV ismi verilen yolla yayınları alıyorlar. Böylesine bir saldıraya maruz kalınması için televizyonunuzun hem DVB-T üzerinden yayınları alması hem de internete bağlı olması gerekiyor. Böylece saldırganlar, DVB-T üzerinden sinyalleri göndererek, televizyonunuza ulaşıyor ve ardından internet aracılığıyla televizyonunuzu ele geçiriyorlar. Açığı keşfeden güvenlik uzmanının yayınladığı uzun bir açıklama videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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