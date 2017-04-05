Alcatel Dört Adet Kameraya Sahip Olan Yeni Telefonunu Tanıttı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefon üreticileri de yeni cihazlarına bol miktarda özellik koymaya başladılar. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan çift kamera teknolojisi, günümüzde çoğu amiral telefonda bulunur hale geldi. Bu durumda ne yapılabilir diye düşünen Alcatel, dünyada bir ilke imza atarak 4 adet kameraya sahip olan telefon geliştirdi.

Daha çok giriş ve orta seviye telefon sevenlere hitap eden Alcatel, yeni cihazıyla birlikte çıtayı biraz yükseltti. Dört kameraya sahip olmasından da anlayabileceğiniz gibi Alcatel'in yeni telefonu diğer şirketlerin amiral gemileriyle yarışacak. Haberin giriş kısmında telefonun sadece kamerasını anlattık. Bu yüzden telefonun diğer özelliklerini merak ediyorsunuz değil mi? Hadi gelin Alcatel'in yeni telefonu Flash'ın diğer teknik özelliklerine bakalım:

Alcatel Flash'ın teknik özellikleri:

Mediatek Helio x20 işlemcisiyle çalışan Alcatel Flash, 5.5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip. Ekranının dışında 3 GB RAM'e ve 32 GB dahili hafıza seçeneğine sahip olan Alcatel Flash, çift SIM kart desteğine sahip. Çift SIM karttan istediğiniz herhangi biri ile, Alcatel Flash'ın 3.100 mAh bataryasını bitirene kadar sohbet edebilir veya mesaj atabilirsiniz. Gelelim cihazın en önemli kısmına:

Alcatel Flash, 2 arkada 2 de önde toplam 4 kameraya sahip!

Evet yanlış duymadınız. Alcatel dünyada bir ilke imza atarak Alcatel Flash isimli telefonuna dört tane kamera yerleştirdi. Alcatel Flash'ın arka kameraları 13 MP, ön kameraları ise 5 ve 8 MP olarak tasarlanmış.

Alcatel Flash'ın fiyatı ise henüz bilinmiyor. Telefonun doğu pazarı başta olmak üzere diğer bölgelerde de satışa sunulacağı söylenmekte. Alcatel Flash’ın çıkış tarihi ve fiyatı için Alcatel’in yapacağı açıklamayı bekleyin.

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