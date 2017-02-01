Alcatel Shine Lite Artık Türkiye'de! İşte Özellikleri

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da tanıtılan Alcatel Shine Lite nihayet Türkiye'de satışa sunuluyor. Bugün itibariyle satışa sunulan Shine Lite, sofistike tasarım ile parmak izi sensörü ve eğlenceli fotoğraf uygulamaları gibi önemli teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Alcatel Shine Lite özellikleri ve fiyatı:

Alcatel'in daha önce ürünlerini incelemiştik. Oldukça başarılı akıllı cihazlar piyasaya süren şirket, Shine Lite modelini de Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Eğlenceli fotoğraf uygulamaları ve tasarımı ile ön plana çıkan telefon, zarif kıvrımları işe kolay bir tutuş sağlıyor. Dilerseniz Alcatel Shine Lite özelliklerine biraz daha yakından bakalım.

Alcatel Shine Lite Özellikleri

Alcatel Shine Lite özellikleri denildiğinde ilk olarak şık bir tasarım aklımıza geliyor. Az önce de ifade ettiğim gibi, oldukça sofistike bir tasarımı olan telefon, cam ve metali harmanlayan, günümüzün iç tasarım ve mimari trendlerinden ilham alınarak tasarlanmış. Dayanıklı bir metal çerçeveyi 2.5D camla birleştiren Alcatel Shine Lite, 7,45 mm ince bir gövdeye sahip. Telefonun zarif kıvrımları kolay bir tutuş sağlıyor ve akıllı telefon bir yandan gözlere hitap ederken diğer yandan da kolayca cebe ya da çantaya sığabilecek boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Akıllı ve güvenli parmak izi etkileşimleri olan Alcatel Shine Lite, kullanıcılara sayısı beşe varan farklı uygulamalar için parmak izlerini atama ve akıllı telefon bekleme modundayken bu uygulamaları anında açabilmelerine olanak tanıyor. Bu, Alcatel Shine Lite özellikleri açısından önemli bir artı diyebiliriz. Kullanıcılar, cihaza entegre edilmiş tarayıcıya parmaklarını dokundurarak, en sevdikleri uygulama ve oyunların kilidini anında açabiliyorlar. Parmak izi özellikleri Safebox ile kullanıcının kişisel bilgilerini de koruyor. Bu ek güvenlik katmanı, hassas nitelikteki fotoğraflar, videolar ve belgelerin sanal bir kasada saklanmasını sağlıyor.

Biraz da kullanıcıların en çok merak ettiği özelliğine değinelim. Kamera özellikleri, Alcatel Shine Lite'ın en fazla ön plana çıkarılan donanımı diyebilirim. Arkasında bulunan 13 megapiksel kamera, çift tonlu flaş lensi ile doğal aydınlatmalı ve çarpıcı görüntüler üretiyor. 5 megapiksel flaşlı ön kamera ise selfieler için bire bir. Faceshow özelliği özçekimleri kısa sekanslarda bir araya getirerek ilginç videolar oluşturuyor. Splitcatcher işlevi ise kullanıcıların farklı parçalardan güzel fotoğraf kolajları oluşturmalarını sağlıyor. Alcatel Shine Lite özellikleri olarak fark yaratan bir diğer unsur da, Gesture Shot özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar "V" işaretini yaparak anında fotoğraf çekebiliyor.

Alcatel Shine Lite Fiyatı

Alcatel Shine Lite, bugün itibarıyla 999 TL'den satışa çıktı. Eğer satın almak isterseniz kendi klasmanında iyi bir akıllı telefona sahip olacağınızı söyleyelim.

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