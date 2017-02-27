Alcatel, büyük akıllı telefon üreticilerine ve onların amiral gemilerine rağmen, birinci sınıf orta segment telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Bu yarışta MWC 2017'yi de iyi değerlendiren şirket, farklı özelliklere sahip 3 yeni akıllı telefonunu duyurdu. Oldukça uygun fiyatlı olan bu telefonlar beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. İşte Alcatel U5, A3, A5 Led özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

Alcatel U5 Özellikleri

Alcatel U5 ile tanıtımlara başlayan şirket, bu telefonu 5 inç ekrana ve 4G LTE özelliğine sahip en uygun fiyatlı telefon olarak tanımlıyor. Özelliklerine baktığımızda da, 480x854 ekran çözürlüğünü, 1.1 GHz dört çekirdekli MT6737M işlemci, 1 GB RAM, 8 GB dahili depolama, microSD kart desteği, 5 megapiksellik arka ve 2 megapiksellik ön kamera ve 2.050 mAh'lik bir batarya olduğunu görüyoruz.

Alcatel A3 Özellikleri

Alcatel'in duyurduğu ikinci uygun fiyatlı telefon Alcatel A3 oldu. Alcatel A3 özelliklerine baktığımızda ise, 5 inç ekran, 1.25 GHz dört çekirdekli MT6737 işlemci, 1.5 GB RAM, 16 GB dahili depolama, microSD kart desteği, 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera ve 2.460 mAh'lik bir pil olduğunu görüyoruz. Alcatel U5 ile karşılaştırıldığında bu telefonun biraz daha iyi özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan, arkasında bir parmak izi tarayıcı olduğunu ve bunun da ekstra bir güvenlik katmanı barındırdığını belirtmeden geçmeyelim. Üstelik bununla daha rahat selfie çekebilirsiniz.

Alcatel A5 Led Özellikleri

Alcatel'in bu yıl MWC 2017'de duyurduğu en benzersiz akıllı telefon Alcatel A5 Led oldu. Adından da anlaşılacağı üzere telefon, çeşitli ışık şovları gerçekleştirmek için kullanılabilen özel LED kapaklar ile birlikte geliyor. Örneğin, farklı kişiler ve bildirim türleri için desenler ve renkler gösterebiliyor ve her gün yeni bir görünüm kazandırabiliyorsunuz. Diğer yandan, müzik dinlediğinizde cihaza ekstra bir unsur ekleyerek, LED'ler eşliğinde şarkıya eşlik edebiliyorsunuz.

Alcatel A5 Led özelliklerine baktığımızda, 720x1280 çözünürlüklü 5.2 inç ekran, 1.5 GHz sekiz çekirdekli MT6753 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı, microSD kart desteği, 8 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera, LED flaşlar ve 2.800 mAh'lik bir batarya görüyoruz.

Alcatel U5, A3 ve A5 Led Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Her üç akıllı telefonda Android 6.0 Marshmallow kullanıyor, bu da cihazın ne kadar ekonomik olsa da beklentileri karşılamayacağını gösteriyor. Bu telefonların çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bilgi yok, fakat tarih yaklaştığında sizlerle paylaşacağız.

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