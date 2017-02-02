Alex Hunter'ın Hikayesi FIFA 18'de Devam Edecek

FIFA 17'nin en sevilen özelliklerin bir tanesi olan The Journey ya da Yolculuk modu, uzun bir ilerleyişin ardından beklenmedik bir yerde son buluyordu. Oyun çıktıktan sonra hikayenin güncelleme ile devam ettirileceği söylenmişken, bugün EA'den bir başka açıklama geldi ve oklar bir anda FIFA 18'i işaret etmeye başladı.

Alex Hunter isimli bir gencin, ilk profesyonel sözleşmesinden sonrasını anlatan The Journey, ara sahneleri diyaloglar ve karakter gelişimi ile bambaşka bir oyun olarak FIFA 17'nin içerisine dahil edilmişti. Serinin hayranları tarafından çokça sevilen ve oynanan bu mod, Alex'in dedesinin kazanamadığı tek kupayı almasıyla son buluyordu. Ligde bir sezon bile bitirmeden sonlanan bu mod, oynanış süresi nedeniyle birçok oyuncuyu da hayal kırıklığına uğratmıştı.

Yapılacak bir güncelleme ile hikayenin devam etmesi beklenirken, Electronic Arts Sports'tan beklenmedik bir haber geldi. Şirketin mali raporlarının açıklandığı sırada konuşan Andrew Wilson, bu modun 10 milyon kişi tarafından oynandığını söyledi. Yolculuk modunun oldukça başarılı olduğunu söyleyen Wilson, hikayenin devamını görmek isteyenleri de FIFA 18'e davet etti. Yani dolaylı yoldan yeni oyunu duyururken, yolculuk modunun devamının da beklenenin aksine bir sonraki sene bizlerle buluşacağını açıklamış oldu.

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