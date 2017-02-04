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Algoid
TamindirMobilEğitimAlgoid - Android Için Programlama Öğrenme Uygulaması

Algoid

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Algoid
Algoid
Algoid
Algoid
Algoid

Algoid uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan programlama öğrenmeniz oldukça kolay hale geliyor.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Algoid uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan programlama öğrenmeniz oldukça kolay hale geliyor.

Bilgisayar programlamayı öğrenmek isteyen her yaştan kullanıcıya hitap eden Algoid uygulaması, öğrenmeyi basit ve eğlenceli bir hale getiriyor. Programlamayı adım adım anlatan ve temelleri kolay bir şekilde öğrenmenizi sağlayan Algoid uygulaması, programlama için gerek duyulabilecek her şeyi sizlere sunuyor.

Uygulama özellikleri:

  • Hata ayıklama,
  • Adım adım uygulama modu,
  • Sözdizimi vurgulama (syntax),
  • Gerçek zamanlı kapsam araştırma,
  • Sözdizimi hataları işleme,
  • Sınırsız geri al ve yinele araçları,
  • Küçük ekranlar için optimize edilmiş kullanıcı arayüzü.

Çocuk, genç veya yetişkin olmanız fark etmeden, programlama öğrenmek isteyen herkesin işine yarayacağını düşündüğüm Algoid uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.1 ve üzeri
Üretici:
CyaNn
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