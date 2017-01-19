Alibaba, Taklit Mallara Karşı Donald Trump'ı da Yanına Alarak Hareket Geçti

Amazon'un en güçlü rakibi e-ticaret devi Alibaba’nın sahibi Jack Ma, 9 Ocak’ta New York’ta ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Çinli elektronik ticaret devi, bu toplantının ardından verdiği demeçte; dünyanın en büyük 20 markasıyla ittifak yaptığını da duyurdu.

Alibaba'nın ittifak yaptığı şirketler arasında Louis Vuitton ve Swarovski gibi lüks markaların yanı sıra Huawei, Sony, Samsung ve Canon gibi elektronik eşya üreticilerinin de bulunuyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Alibaba ile seçkin 20 markanın bir araya geldiği bu ittifak, dahil olan tüm şirketlere, Çinli internet devinin topladığı "Big Data'yı" kullanma ve Çin devlet kurumlarıyla ilişkilerden yararlanma fırsatı veriyor. Çin yönetimi Alibaba’nın sağladığı bilgiler uyarınca, Eylül 2015-Ağustos 2016 döneminde, taklit ürünler üreten ve satan 675 işletmeyi kapatmıştı. Alibaba, 4 Ocak 2017’de ilk kez Swarovski saatlerinin taklidini yapıp satan 2 üreticiye karşı ‘sözleşmenin ihlali ve imaja zarardan dolayı’, 1.4 milyon yuan tazminat talebiyle dava açmıştı.

Alibaba'nın bu aldığı caydırıcı önlemler yine de şirketi ABD yönetiminin suçlamalarından kurtaramadı. Bunun politik bir hamle olduğunu düşünen CEO Jack Ma, Donald Trump ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Alibaba platformunun yardımıyla ABD’de yeni istihdam yerlerinin açılması için yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu. Bu noktada, ABD yapımı ürünlerin Alibaba üzerinden Çin’de satışının temel yöntem olarak öne çıktığı belirtiliyor. Kısaca her iki tarafta kaz gelen yerden tavuğu esirgemeyen bir platformda buluştu.

Ancak ABD Giyim Ve Ayakkabı Üreticileri Derneği, "ABD dikkatli olmalı ve ülkedeki istihdamı korumalı, zira hala Taobao gibi Çinli internet ticaret platformundaki inanılmaz taklit hacmi ABD’deki istihdamı tehdit ediyor." uyarısında bulunuyor.

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