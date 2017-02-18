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Alien Path
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Alien Path

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Alien Path
Alien Path
Alien Path
Alien Path
Alien Path

Yolunuza çıkan işgalci robotları yok etmeye çalışıyor ve galaksinizi koruyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Alien Path, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümleri içeren oyunda eğlenceli sahneler sizleri bekliyor.

Uzay temasına sahip bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Alien Path, işgalci robotları yok etme üzerine kurulu bir oyundur. Stratejik hamleler yapmanızı gerektiren oyunda birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyor ve işgal robotlarını yok etmeye çalışıyorsunuz. Farklı galaksilerde geçen oyunda kendi galaksinizi korumanız gerekiyor. Oyunda karşınıza çıkan puzzleları çözmek için doğru yolları bulmalı ve yönlendirmeleri yapmalısınız. Oldukça eğlenceli bir oyun olarak dikkat çeken Alien Path'de çok eğlendiğinizi söyleyebilirim. 

Benzersiz mekaniklere sahip olan oyunda yer alan yüzlerce kahramandan birini seçebiliyor ve yolunuza devam ediyorsunuz. Son derece zor olan bölümleri geçmek için ise aklınızı çalıştırmalısınız. Alien Path oyununu sakın kaçırmayın.

Alien Path oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Appxplore Sdn Bhd
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