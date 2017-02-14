Alien Path, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda işgalci robotlarla mücadele ediyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Farklı mekaniklere sahip olarak karşımıza çıkan Alien Path, işgalci robotlarla mücadele edip aynı zamanda farklı bulmacaları çözdüğümüz bir oyundur. Oyunda galaksinize gelen robotları geri püskürtmeye çalışıyor ve birbirinden zorlu bulmacaları çözüyorsunuz. Eğlenceli sahneleri, birbirinden farklı karakterleri ve kolay oynanışı ile eşsiz bir bulmaca oyunu olan Alien Path ile eğlenceli zamanlar geçirebiliyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsununz. Oyunda karşınıza gelen bölümlerdeki yönlendirme kutucuklarını doğru şekilde ayarlıyor ve robotları yok ediyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlere ve seviyelere sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Farklı galaksilerde geçen oyunda dikkatli olmalı ve en doğru hamleleri yapmalısınız. Alien Path oyununu sakın kaçırmayın.

Alien Path oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.