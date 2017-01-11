Alien Shooter TD oyunculara heyecan dolu oyun tecrübesi yaşatabilen bir mobil kule savunma oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz tower defense türünde bir strateji oyunu olan Alien Shooter TD, aslında Sigma Team'in ünlü Alien Shooter oyunları temel alınarak geliştirilmiş bir oyun. Alien Shooter TD'de de dünyanın zombiler tarafından istila edildiğine şahit oluyoruz. Bu tehdidi ortadan kaldırmak ise bize düşüyor. Oyunda gelişmiş teknolojik savunma sistemlerinin ve üstün yetenekli askerlerin kontrolünü devralıyoruz ve uzaylı sürülerini yok etmeye çalışıyoruz.

Alien Shooter TD'de düşmanlarımız bize dalga dalga saldırıyor. Bu dalgaları durdurabilmek için haritanın kilit noktalarına savunma kuleleri yerleştirmemiz gerekiyor. Ayrıca her yeni dalga güçlenen düşmanlar anlamına geldiği için bu kuleleri geliştirmemiz ve güçlendirmemiz de gerekiyor. Alien Shooter TD bize özel askerleri savaş alanına yerleştirme imkanı vermekte. Bu askerler kendilerine has saldırı şekillerine sahipler. Oyunda askerlerimizi yönetirken cephanelerine de dikkat etmemiz gerekiyor; çünkü mermileri tükenebiliyor. Savaş esnasında mermisi tükenen askerlerimize mermi takviyesi yapabilmekteyiz.

Alien Shooter TD ekranda aynı anda yüzlerce ceset görebileceğiniz bir oyun. Oyundaki düşmanlarınızı yok ettikten sonra cesetleri kaybolmuyor.