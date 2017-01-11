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Alien Shooter TD
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Alien Shooter TD

(Android)
Alien Shooter TD İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Alien Shooter TD
Alien Shooter TD
Alien Shooter TD
Alien Shooter TD
Alien Shooter TD
Alien Shooter TD

Alien Shooter TD'de yüzlerce uzaylı üzerimize yürürken kendimizi savunmaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Alien Shooter TD oyunculara heyecan dolu oyun tecrübesi yaşatabilen bir mobil kule savunma oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz tower defense türünde bir strateji oyunu olan Alien Shooter TD, aslında Sigma Team'in ünlü Alien Shooter oyunları temel alınarak geliştirilmiş bir oyun. Alien Shooter TD'de de dünyanın zombiler tarafından istila edildiğine şahit oluyoruz. Bu tehdidi ortadan kaldırmak ise bize düşüyor. Oyunda gelişmiş teknolojik savunma sistemlerinin ve üstün yetenekli askerlerin kontrolünü devralıyoruz ve uzaylı sürülerini yok etmeye çalışıyoruz.

Alien Shooter TD'de düşmanlarımız bize dalga dalga saldırıyor. Bu dalgaları durdurabilmek için haritanın kilit noktalarına savunma kuleleri yerleştirmemiz gerekiyor. Ayrıca her yeni dalga güçlenen düşmanlar anlamına geldiği için bu kuleleri geliştirmemiz ve güçlendirmemiz de gerekiyor. Alien Shooter TD bize özel askerleri savaş alanına yerleştirme imkanı vermekte. Bu askerler kendilerine has saldırı şekillerine sahipler. Oyunda askerlerimizi yönetirken cephanelerine de dikkat etmemiz gerekiyor; çünkü mermileri tükenebiliyor. Savaş esnasında mermisi tükenen askerlerimize mermi takviyesi yapabilmekteyiz.

Alien Shooter TD ekranda aynı anda yüzlerce ceset görebileceğiniz bir oyun. Oyundaki düşmanlarınızı yok ettikten sonra cesetleri kaybolmuyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Sigma Team
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