Alien Shooter TD yüksek dozda aksiyonu taktiksel bir savaş sistemiyle birleştiren bir mobil kule savunma oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz tower defense türünde bir strateji oyunu olan Alien Shooter TD'de dünyayı istila etmeye çalışan uzaylı ordularını durdurmaya çalışıyoruz. Düya dışından gelen bu tehdit nedeniyle acil bir şekilde askeri savunma birimleri kuruluyor. Biz de bu birimlerden birine komuta etmekle görevlendiriliyoruz. Amacımız ise bize teslim edilen toprağı kanımızın son damlasına kadar savunarak uzaylılara geçit vermemek.

Alien Shooter TD'de uzaylılar bize güçlenen dalgalar halinde saldırıyorlar. Bu dalgaları durdurabilmek için farklı saldırı şekillerine sahip savunma kulelerini haritanın ihtiyaç duyulan yerlerine yerleştiriyor ve düşmanları yok ettikçe geliştirip güçlendiriyoruz. Fakat amansızca saldıran uzaylıları durdurmak için bu yeterli olmuyor, uzman askerleri de görevlendirmemiz gerekiyor. Seçeceğimiz askerler farklı yeteneklere sahipler. Ayrıca savaş esnasında bu askerleri takip edip cephane durumlarını izlememiz, mermileri bittiğinde savaş sırasında takviye yapmamız gerekiyor.

Alien Shooter TD bolca kan içeren bir oyun. Oyunda uzaylıları yok ettiğinizde cesetleri kaybolmuyor. Bölüm sonlarında ekranda yüzlerce ceset görebiliyorsunuz.