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Alien Worm
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Alien Worm

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Alien Worm
Alien Worm
Alien Worm
Alien Worm

Sülük ile canlıların vücutlarını fethediyor ve büyümeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Alien Worm, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda canlıların bedenlerini ele geçirmeye ve büyümeye çalışıyorsunuz.

Oynarken dehşete düşeceğiniz bir oyun olan Alien Worm, aynı zamanda beğenerek oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda sürekli olarak büyümeye ve hayvanların, insanların bedenlerini ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Küçük bir sülük olarak bağladığınız oyunda yavaş yavaş büyümeye başlıyor ve etrafı keşfediyorsunuz. Uyuyan insanları uyandırmadan öldürüyor ve hayvanları da kaçırmadan içlerine girerek özelliklerini alıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda aynı zamanda geriliyorsunuz.

Görsellik bakımından da etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda tek yapmanız gereken büyümekte olan bir sülüğe yardım etmek. Uzaydan gelen sülüğü dünyamızın şartlarına alıştırmalı ve hayatta kalmasına yardımcı olmalısınız. Ayrıca oyunun 18 yaş ve üzeri için olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Alien Worm oyununu sakın kaçırmayın.

Alien Worm oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Antifan Game
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