Alien Worm, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda insanların ve hayvanların bedenlerini ele geçirmeye çalışıyorsunuz.

Korku oyunu tarzında bir kurguya sahip olan Alien Worm'da uzaydan gelen bir sülüğe yardımcı oluyor ve büyümesini sağlıyorsunuz. Sürekli olarak büyümeye çalışan sülüğün yöntemleri ise dehşete düşmenize neden olabiliyor. İnsanların ve hayvanların içine girerek bedenlerini ele geçiren sülük, her seferinde daha büyük bir bedeni ele geçirmeye çalışıyor. Biz ise ona yardımcı oluyoruz. Dikkatli olmanız gereken oyunda etrafı da keşfetmeli ve sülüğün karnını da doyurmalısınız. Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olan Alien Worm'u sakın kaçırmayın. Eğer korku oyunlarından hoşlanıyorsanız bu oyun tam size göre.

Etkileyici bir atmosferde geçen yunda tek yapmanız gereken büyümek ve sülüğe yardım etmek. 18 yaş ve üzeri kişilerin oynayabileceği bir oyun olan Alien Worm'u sakın kaçırmayın. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Alien Worm'u mutlaka denemelisiniz.

Alien Worm oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.