All-Star GO
Dünya yıldızlarıyla takımınızın kurun.
All-Star GO, kendi takımımızı kurup şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz futbol oyunu. Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan yapımda dünyanın en yetenekli futbolcularını bir araya getiren rüya takım oluşturup ligde mücadele ediyoruz. Hedef şampiyonluk!
Tek dokunuş hızlı maçlar, lig maçları, penaltı atışları ve daha nice oyun modu sunan All-Star GO’da kazandığımız her maç sonunda takımımız daha da güçleniyor. Oyuncularımızın dayanıklılık, isabet, kontrol gibi yeteneklerini geliştirebiliyoruz. Tabii ki takımımıza daha tecrübeli, yıldız futbolcular almaya başlıyoruz. Kulübünü daha hızlı geliştirmek isteyenler için de oyun içi satın alım seçenekleri sunulmuş.
Maçların kuş bakışı kamera açısında yapıldığı, biraz menajerlik havasının verildiği futbol oyununda kendi dizilişimizi uygulayabildiğimiz turnuvalara, liglere, özel etkinliklere katılıyoruz. Strateji ve yeteneğin bütünleştiği oyunun online oynanabilir olduğunu; dolayısıyla internet bağlantısı gerektirdiğini unutmadan söyleyeyim.
All-Star GO Özellikleri:
- Global maçlara katılın.
- Yıldız karması yapın.
- Oyuncularınızın yeteneklerini geliştirin.
- Kritik dakikalarda özel yeteneklerinizi sahaya sürün.
- Falsolu atışlarla rakibinizi şaşırtın.
- Hızlı maçlara çıkın, ligde mücadele edin, penaltı atışın.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- MechanistGames
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