All-Star GO, büyük kulüplerde oynayan yıldızlardan rüya takım oluşturup mücadele ettiğiniz bir mobil futbol oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de rahat ve de keyifli oynanış sunan ücretsiz futbol oyununda hızlı maçın yanında turnuvalar, özel etkinlikler, lig mücadeleleri sizleri bekliyor.

iOS platformuna da ücretsiz gelmesiyle sevindiren online futbol oyununun FIFA veya Dream League Soccer kalitesinde olmadığını, bambaşka bir oynanış sunduğunu önceden söyleyeyim. Maç esnasında oyuncuları kuş bakışı görüyorsunuz ve ufak dokunuşlarla müdahale edebiliyorsunuz ki bu noktada falsolu atışlar yaparak rakibinizi zor durumda bırakabileceğiniz detayını paylaşmak isterim. Futbolcuların menajerlik oyunlarındaki gibi noktalar şeklinde (farklı olarak oyuncu yüzleri çıkıyor) görüyorsunuz. Her zaman olduğu gibi kadronuzu ve dizilişinizi dilediğinizce ayarlayabiliyorsunuz.

Görsellikten ziyade oynanışın ve içeriğin önem kazandığı futbol oyunlarından All-Star GO, tüm telefon ve tabletlerde akıcı oynanış sunuyor. Ancak online oynanabilir olmasıyla bazen bağlantı sorunları yaşatabiliyor. Onun haricinde futbol oyunları hastasıysanız kesinlikle indirmelisiniz.