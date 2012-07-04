ALLPlayer7.1
ALLPlayer piyasadaki bir çok rakibinin sahip olduğu özelliklere sahip olan ve üzerine yeni özellikler eklemeyi başarmış çok fonksiyonlu bir medya oynatıcısıdır.
Program içerisinde gelen akıllı altyazı desteği sayesinde altyazıları daha akıcı ve kolay bir şekilde okumanızı sağlar. Bunu nasıl yapıyor peki? Eğer ekranda görünen altyazı iki üç satırlık uzun bir yazıysa, bunu kolay bir şekilde okuyabilmeniz için ekranda durma süresini sizin için uzatıyor.
ALLPlayer'ın desteklediği dosya formatları listesi bir hayli etkileyici. En tanıdık medya türlerinden tutun, adını bile duymadığınız medya türlerini desteklemekte.
Eğer şu an kullandığınız medya oynatıcınız size yeterli gelmiyor ve değiştirmeyi düşünüyorsanız, ALLPlayer'ı mutlaka denemelisiniz.
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ALLPlayer 5.7 için Ramazan Ebu Safiye dedi ki;
çok güzel indirme gerçekleştiren bir siteniz var. Tebrikler size...
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4- ALLPlayer 5.4 için edemir dedi ki;
fena değil...farklı bir medya oynatıcısı...
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Almanca ispanyolca italyanca Fransızca Portekizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 15 / 7,376
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- ALLCinema Ltd
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