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Alman Mühendisler Ahtapot Robot Geliştirdi

ahtopot robot

Korku filmlerinin tercih edilen oyuncularından, fantastik filmlerinse sevilen kötü karakteri ahtapotlardan eilham alan Alman endüstriyel makine firması Festo, OctopusGripper (Ahtopot kollu tutucu) ismini verdikleri yeni bir robot geliştirdi.

Uzun zamandır hayatımızda olan robotlar, özellikle endüstride sıkça kullanılıyor. Çelikten yapılmış robotik kolların, devrilmesi durumunda oluşturabilecekleri zararın önüne geçmek isteyen Festo tasarımcıları, yumuşak yapıya sahip bir robot tasarladı. Pnömatik (gaz basıncını mekanik harekete çevirme bilimi) alanda uzman mühendislerin geliştirdiği ahtapot kolu şeklindeki robot, büyük ya da küçük nesneleri kavrama yeteneğiyle öne çıkıyor.


Endüstride kullanılan diğer robotlara oranla daha az yer kaplayacak, çalışanlarla teması durumunda yumuşak yapısı sayesinde zarar vermeyecek ve böylelikle güvenlik alanlarından da tasarruf edilmesini sağlayacak olan bu yeni tasarım, gelişen robot endüstrisinin son gözdesi olarak gösteriliyor.

Bana daha çok Doctor Octopus'u çağrıştıran robot, Dünya'nın sonunu getirecekmiş gibi görünmese de, gelişen teknolojiyle birlikte artan endişelerime tuz bastı.

doctor octopus

Yazar: - 31.03.2017

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