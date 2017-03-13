Alman Yazılım Devi Türkiye'deki Dijital Dönüşüme Ortak

Almanya merkezli, Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi Systemanalyse und Programmentwicklung (SAP), Türk şirketlerin 'bulut sistem'lere geçiş dönemini hızlandırmak için çok sayıda ortaklığa hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan SAP Ortadoğu ve Afrika Operasyon Direktörü Gonzalo Benedit, üç aşamalı yatırım planlarını anlattı. İlk olarak ‘Gelişim Merkezleri’ne verdikleri öneme değinen Benedit, bu merkezlerden 16'ncısını Türkiye’de daha önce 2013’te açtıklarını hatırlattı. İlişkilerin genişletilmesi için ikinci adım olarak start-up organizasyonlarına yöneleceklerini aktaran Direktör, “SAP olarak belirli teknolojiler ve platformlar sağlayarak bu start-up'ların geliştirdikleri çözümlere katkıda bulunmaya ve birlikte pazara gidiş stratejileri oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi. Son olarak işbirliklerinin öneminden bahseden Benedit, yerel şirketlerle işbirliği yapmayı da planladıklarını belirtti.

Türkiye’nin küresel arenada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunun altını çizen SAP Direktörü, “Türkiye'de bin 300'e yakın müşterimiz var ve bunların bazıları çok büyük şirketler.” diyerek ülkeyi oldukça önemsediklerini vurguladı. Türkiye’yi özellikle üretim ve tarım alanında ciddi öneme sahip bir ülke olarak gördüklerini aktaran Benedit konuşmasını, “Bu sektörlerde SAP'nin dijital dönüşüm başlığı altında ciddi katkılar sağlayabilecek çözümleri olduğunu ve bunların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde sonlandırdı.