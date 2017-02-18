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Almanya'dan Oyuncak Bebeğe Yasak

my frined carla yasak

Almanya, My Friend Carla isimli bir oyuncak bebeğe yasak getirdi. Gülümseyen ve akıllı cihazlarla birlikte kullanılarak, sorulan sorulara cevap veren bebeğin, güvenlik açığı yarattığı söylendi. 

Almanya Federal Gaz, Telekomünikasyon, Posta ve Demiryolu Ağ Ajansı Bundesnetzagentur, hackerların Carla'nın güvenliksiz Bluetooth bağlantı özelliğini kullanarak, kişisel verileri çalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Oyuncak bebeğin mağazalarda satılması engellenirken, oyuncağı daha önce edinen ebeveynlerin de önlem alması konusunda uyarılarda bulunuldu. 

"Herhangi bir saptama olmadan kameraları ve mikrofonları kullanmak suretiyle verileri transfer ederek, kişilerin mahremiyetine zarar verebilen bazı oyuncaklar, Almanya genelinde yasaklandı." diyen Bundesnetzagentur Başkanı Jochen Homann kararın "toplumumuzun en savunmasız olanlarını [çocukları] korumak için" alındığını da belirtti. 

Geçtiğimiz yıl 18 farklı grup, Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu ve Avrupa Birliğine My Friend Carla için başvuruda bulunmuşlardı. Başvuruda bulunanlar oyuncağın üreticisi Genesis Toys ve teknoloji ortağı Nuance'ın, çocuk seslerini izin almadan kaydedip ileten aldatıcı uygulamalar ile gizlilik yasalarını ihlal ettiklerini iddia etmişlerdi. 

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Yazar: - 18.02.2017

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