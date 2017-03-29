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Almost a Hero
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Almost a Hero

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Almost a Hero
Almost a Hero
Almost a Hero
Almost a Hero
Almost a Hero

Sihirli yüzüğün gücünü yeteneklerinizle birleştirin.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Almost a Hero, Android telefonda ücretsiz oynayabileceğiniz Türkçe dil seçeneği sunan RPG clicker oyunu. Yüksek kalitede detaylı görseller sunan strateji odaklı rol yapma oyununda kahraman olmak için can atan 9 karakteri kontrol ediyorsunuz. Sihirli yüzüğün de gücünden faydalanarak önünüze çıkan düşmanları temizliyorsunuz.

Henüz kahraman olamamış, özel yeteneklere sahip savaşçı ruhunu taşıyan karakterlerle tehlikeli bir maceraya atıldığınız oyunda yüz yüze geldiğiniz düşmana fazla yaklaşmadan uzaktan işlerini bitiriyorsunuz. Başlangıçta sadece sihirli bir yüzüğü kullanabiliyor, savaştıkça karakterleri oyuna dahil ederek gücünüzü artırıyorsunuz.

Maceraya atılma, süre sınırlı meydan okuma, itibar gibi birbirinden eğlenceli, yüksek tempolu oynanış sunan modlar sunan oyunun kontrol sistemi oldukça basit. Savaşmak için tek yapmanız gereken ekrana seri şekilde dokunmak. Parmaklarınızı ne kadar seri kullanırsanız düşmanı o kadar çabuk toprağa gömüyorsunuz. Yeterince hızlı olamazsanız düşmanla aynı kaderi paylaşıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Bee Square Games
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