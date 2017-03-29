Almost a Hero, Android telefonda ücretsiz oynayabileceğiniz Türkçe dil seçeneği sunan RPG clicker oyunu. Yüksek kalitede detaylı görseller sunan strateji odaklı rol yapma oyununda kahraman olmak için can atan 9 karakteri kontrol ediyorsunuz. Sihirli yüzüğün de gücünden faydalanarak önünüze çıkan düşmanları temizliyorsunuz.

Henüz kahraman olamamış, özel yeteneklere sahip savaşçı ruhunu taşıyan karakterlerle tehlikeli bir maceraya atıldığınız oyunda yüz yüze geldiğiniz düşmana fazla yaklaşmadan uzaktan işlerini bitiriyorsunuz. Başlangıçta sadece sihirli bir yüzüğü kullanabiliyor, savaştıkça karakterleri oyuna dahil ederek gücünüzü artırıyorsunuz.

Maceraya atılma, süre sınırlı meydan okuma, itibar gibi birbirinden eğlenceli, yüksek tempolu oynanış sunan modlar sunan oyunun kontrol sistemi oldukça basit. Savaşmak için tek yapmanız gereken ekrana seri şekilde dokunmak. Parmaklarınızı ne kadar seri kullanırsanız düşmanı o kadar çabuk toprağa gömüyorsunuz. Yeterince hızlı olamazsanız düşmanla aynı kaderi paylaşıyorsunuz.