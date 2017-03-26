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Almost a Hero
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Almost a Hero

Almost a Hero İndir Hemen İndir

382 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Almost a Hero
Almost a Hero
Almost a Hero
Almost a Hero
Almost a Hero

Kahraman olma yolunda ilerleyin.

Erkan Calp Son güncelleme 39 dakika önce

Almost a Hero, iPhone ve iPad’de oynanabilen Türkçe RPG clicker oyunu. İlk olarak iOS platformunda ücretsiz indirilmeye açılan rol yapma oyununda kahraman olmak için can atan 9 karakteri kontrol ediyorsunuz. Sihirli yüzükten de gücünüzü alarak düşman akınlarını durduruyorsunuz.

Türkçe dil desteğiyle gelen, kaliteli grafik ve hızlı oynanışa sahip rpg clicker türünde savaş oyunu fazla yok. Karakterlerinizi kontrol etmek, savaşmak, özel güçlerinizi açığa çıkarmak için reflekslerinizi göstermeniz gerekiyor oyunda. Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan yapımda farklı yetenek ve fiziksel özelliklere sahip 9 savaşçı ruhu taşıyan karakter mevcut. Bölüm bölüm ilerliyorsunuz. İlk bölümde sadece yüzüğünüzü kullanabiliyor, düşmanları öldürdükçe kazandığınız altınlarla karakterleri oyuna dahil ediyorsunuz.

Macera, zamana meydan okuma, saygınlık gibi farklı oyun modları sunan yapımda etkili savaşan boss’larla da yüz yüze geliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Bee Square
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