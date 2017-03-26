Almost a Hero
Kahraman olma yolunda ilerleyin.
Almost a Hero, iPhone ve iPad’de oynanabilen Türkçe RPG clicker oyunu. İlk olarak iOS platformunda ücretsiz indirilmeye açılan rol yapma oyununda kahraman olmak için can atan 9 karakteri kontrol ediyorsunuz. Sihirli yüzükten de gücünüzü alarak düşman akınlarını durduruyorsunuz.
Türkçe dil desteğiyle gelen, kaliteli grafik ve hızlı oynanışa sahip rpg clicker türünde savaş oyunu fazla yok. Karakterlerinizi kontrol etmek, savaşmak, özel güçlerinizi açığa çıkarmak için reflekslerinizi göstermeniz gerekiyor oyunda. Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan yapımda farklı yetenek ve fiziksel özelliklere sahip 9 savaşçı ruhu taşıyan karakter mevcut. Bölüm bölüm ilerliyorsunuz. İlk bölümde sadece yüzüğünüzü kullanabiliyor, düşmanları öldürdükçe kazandığınız altınlarla karakterleri oyuna dahil ediyorsunuz.
Macera, zamana meydan okuma, saygınlık gibi farklı oyun modları sunan yapımda etkili savaşan boss’larla da yüz yüze geliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Bee Square
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