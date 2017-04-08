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Aloha Browser
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Aloha Browser

Aloha Browser İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Aloha Browser
Aloha Browser
Aloha Browser
Aloha Browser
Aloha Browser

Mobil cihazlarınızda tercih edebileceğiniz hızlı ve kolay kullanıma sahip bir internet tarayıcısı

Murat İşçi Son güncelleme 41 dakika önce

Aloha Browser, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda tercih edebileceğiniz hızlı ve güvenli bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Güvenliği maksimum seviyede sağlayan uygulama ile internette zevkle sörf yapabiliyorsunuz.

Güçlü özelliklere sahip bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkan Aloha Browser, internette güvenle gezinmenizi sağlarken indirmek istediğiniz belgeleri de kolayca telefonunuza indirmenize yardımcı oluyor. Sınırsız VPN, reklam engelleyici, gizli sekme ve VR player özelliklerine sahip olan Aloha Browser, tamamen ücretsiz kullanabileceğiniz bir tarayıcıdır. Kolay bir kullanıma ve arayüze sahip olan uygulama ile aramak istediğiniz bilgilere anında erişebiliyorsunuz. Hızlı, güvenli ve kolay olarak nitelendirebileceğiniz tarayıcı mutlaka mobil cihazlarınızda olması gereken bir internet tarayıcısıdır. Özel sekme özelliğine de sahip olan Aloha Browser, TouchID ve pin koruma ile bilgilerinizi koruma altına alıyor.

Basit arayüz ve güçlü özelliklerle donatılan Aloha Browser, online işlemlerinizi kolayca yapmanıza olanak sağlıyor. Aloha Browser, ihtiyacınız olan tüm özellikleri tek bir uygulama olarak sunabiliyor. Aloha Browser'ı sakın kaçırmayın.

Aloha Browser'ı Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Aloha Mobile
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