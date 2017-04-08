Aloha Browser, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda tercih edebileceğiniz hızlı ve güvenli bir internet tarayıcısıdır. Güçlü özelliklerle donatılan Aloha Browser ile günlük işleriniizi hızlıca halledebiliyorsunuz.

Mobil cihazlarıızda kullanabileceğiniz güçlü ve kolay bir internet tarayıcısı olan Aloha Browser, internette güven içerisinde sörf yapmanızı ve işlerinizi halletmenizi sağlıyor. Reklam engelleme ve sınırsız VPN özelliğine sahip olan Aloha Browser, güven içerisinde kalmanızı ve gereksiz reklamlardan uzak durmanızı sağlıyor. Sanal gerçeklik teknolojisine destek sunan tarayıcı ile VR videoları da izleyebiliyorsunuz. Hızlı, güvenli ve kolay olarak nitelendirebileceğiniz tarayıcı mutlaka mobil cihazlarınızda olması gereken bir internet tarayıcısıdır. Özel sekme özelliğine de sahip olan Aloha Browser, TouchID ve pin koruma ile bilgilerinizi koruma altına alıyor. Güvenliği maksimum seviyede sağlayan uygulama ile internette zevkle sörf yapabiliyorsunuz.

Kullanışlı menüleri ve gelişmiş özellikleriyle mutlaka denemeniz gereken bir web tarayıcısı olan Aloha Browser'ı mutlaka denemelisiniz. Gizli sekme özelliğine de sahip olan tarayıcı ile tamamen gizlenebiliyorsunuz. Aloha Browser'ı sakın kaçırmayın.

Aloha Browser'ı iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.