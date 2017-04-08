?     Geri Bildirim
Aloha Browser
TamindirMobilİletişimAloha Browser - IOS Için İnternet Tarayıcısı

Aloha Browser

(iOS)
Aloha Browser İndir Hemen İndir

42 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Aloha Browser
Aloha Browser
Aloha Browser
Aloha Browser
Aloha Browser

İnternette güvenle sörf yapmanızı sağlayan hızlı ve kolay bir internet tarayıcısı

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Aloha Browser, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda tercih edebileceğiniz hızlı ve güvenli bir internet tarayıcısıdır. Güçlü özelliklerle donatılan Aloha Browser ile günlük işleriniizi hızlıca halledebiliyorsunuz.

Mobil cihazlarıızda kullanabileceğiniz güçlü ve kolay bir internet tarayıcısı olan Aloha Browser, internette güven içerisinde sörf yapmanızı ve işlerinizi halletmenizi sağlıyor. Reklam engelleme  ve sınırsız VPN özelliğine sahip olan Aloha Browser, güven içerisinde kalmanızı ve gereksiz reklamlardan uzak durmanızı sağlıyor. Sanal gerçeklik teknolojisine destek sunan tarayıcı ile VR videoları da izleyebiliyorsunuz. Hızlı, güvenli ve kolay olarak nitelendirebileceğiniz tarayıcı mutlaka mobil cihazlarınızda olması gereken bir internet tarayıcısıdır. Özel sekme özelliğine de sahip olan Aloha Browser, TouchID ve pin koruma ile bilgilerinizi koruma altına alıyor. Güvenliği maksimum seviyede sağlayan uygulama ile internette zevkle sörf yapabiliyorsunuz.

Kullanışlı menüleri ve gelişmiş özellikleriyle mutlaka denemeniz gereken bir web tarayıcısı olan Aloha Browser'ı mutlaka denemelisiniz. Gizli sekme özelliğine de sahip olan tarayıcı ile tamamen gizlenebiliyorsunuz. Aloha Browser'ı sakın kaçırmayın.

Aloha Browser'ı iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Aloha Browser için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
Aloha Mobile
Aloha Browser QR Kodu Okutarak İndir

İletişim Popülerleri

  1. WhatsApp Messenger
    WhatsApp MessengeriPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması
  2. Facebook Messenger
    Facebook MessengeriPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması
  3. BiP Messenger
    BiP MessengeriOS için Turkcell Anlık Mesajlaşma Uygulaması
  4. Google Chrome
    Google ChromeiPhone ve iPad İçin İnternet Tarayıcısı Uygulaması
  5. TeamSpeak Client
    TeamSpeak ClientiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Online Toplu Konuşma Programı

Aloha Browser Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster