Alpha Guns, iki boyutlu eski efsane aksiyon oyunlarını akla getiren eğlence dozu yüksek bir yapım. Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan oyunda kendisini Rambo’nun yerine koyan bir karakteri kontrol ediyoruz. Tek başımıza kanımızın son damlasına kadar savaştığımız oyunda aksiyon hiç dinmiyor.

Etrafımızı saran düşmanları cehenneme sürüklemek, tank ve helikopterleri indirmek için birçok farklı silahlar kullanabilen karakterimizi her bölüm sonunda bir sürpriz bekliyor. Durmak, yorulmak, susamak nedir bilmeyen karakterimizin karşısına hem kara hem de havadan farklı düşmanlar çıkıyor.

Ücretsiz oynanabilir 10 bölüm ve seçilebilir 5 farklı karakter içeren arcade oyununun sevdiğim bir yanı da kolay kontrol sistemi oldu. Sağda solda oyun alanını daraltan butonlar yok. Sadece üstte oyunu duraklatmanızı sağlayan bir buton var. Onun haricinde karakterinizin sağlık durumu, özel silah ve süreyi görüyorsunuz.