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Alpha Guns
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Alpha Guns

Alpha Guns İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Alpha Guns
Alpha Guns
Alpha Guns
Alpha Guns
Alpha Guns

Rambo gibi tek başınıza bir orduyu dağıtın, üsleri yıkıp geçin.

Erkan Calp Son güncelleme 44 dakika önce

Alpha Guns, iki boyutlu eski efsane aksiyon oyunlarını akla getiren eğlence dozu yüksek bir yapım. Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan oyunda kendisini Rambo’nun yerine koyan bir karakteri kontrol ediyoruz. Tek başımıza kanımızın son damlasına kadar savaştığımız oyunda aksiyon hiç dinmiyor.

Etrafımızı saran düşmanları cehenneme sürüklemek, tank ve helikopterleri indirmek için birçok farklı silahlar kullanabilen karakterimizi her bölüm sonunda bir sürpriz bekliyor. Durmak, yorulmak, susamak nedir bilmeyen karakterimizin karşısına hem kara hem de havadan farklı düşmanlar çıkıyor.

Ücretsiz oynanabilir 10 bölüm ve seçilebilir 5 farklı karakter içeren arcade oyununun sevdiğim bir yanı da kolay kontrol sistemi oldu. Sağda solda oyun alanını daraltan butonlar yok. Sadece üstte oyunu duraklatmanızı sağlayan bir buton var. Onun haricinde karakterinizin sağlık durumu, özel silah ve süreyi görüyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Rendered Ideas
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