Alpha Guns, Max adında tek kişilik ordu gücünde bir askeri yönettiğimiz aksiyon yüklü bir iOS oyunu. Kolay kontrol sistemiyle hem iPhone hem de iPad’de mekan fark etmeksizin rahat oynanış sunuyor. Mobilde platformda ücretsiz iki boyutlu arcade oyunları arasında en zevkli oynanış sunanlardan biri.

Her türlü silahı ustalıkla kullanabilen, çevik, güçlü ve de dayanıklı seçilebilir 5 karakter ve bölüm sonu yaratıkları içeren 10 bölüm sunan iki boyutlu aksiyon oyununda ne olduğunu anlamadan kendimizi birden savaşın içerisinde buluyoruz. Etrafımızı saran düşmanları haklamakla uğraşırken bir de havadan destek gelmeye başlıyor ve aksiyon dozu bu noktada artıyor.

Karadan saldıran askerlerin yanında tank, helikopter ile de mücadele verdiğimiz arcade oyununda grafikler bir dönem başında saatler geçirdiğimiz yandan oynanış sunan ateş etme oyunlarını hatırlatıyor.