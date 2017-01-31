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Alpha Guns
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Alpha Guns

(iOS)
Alpha Guns İndir Hemen İndir

102 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Alpha Guns
Alpha Guns
Alpha Guns
Alpha Guns
Alpha Guns

Tek başınıza düşman üssüne dalın, devasa yaratıklarla mücadele edin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Alpha Guns, Max adında tek kişilik ordu gücünde bir askeri yönettiğimiz aksiyon yüklü bir iOS oyunu. Kolay kontrol sistemiyle hem iPhone hem de iPad’de mekan fark etmeksizin rahat oynanış sunuyor. Mobilde platformda ücretsiz iki boyutlu arcade oyunları arasında en zevkli oynanış sunanlardan biri.

Her türlü silahı ustalıkla kullanabilen, çevik, güçlü ve de dayanıklı seçilebilir 5 karakter ve bölüm sonu yaratıkları içeren 10 bölüm sunan iki boyutlu aksiyon oyununda ne olduğunu anlamadan kendimizi birden savaşın içerisinde buluyoruz. Etrafımızı saran düşmanları haklamakla uğraşırken bir de havadan destek gelmeye başlıyor ve aksiyon dozu bu noktada artıyor.

Karadan saldıran askerlerin yanında tank, helikopter ile de mücadele verdiğimiz arcade oyununda grafikler bir dönem başında saatler geçirdiğimiz yandan oynanış sunan ateş etme oyunlarını hatırlatıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Rendered Ideas
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